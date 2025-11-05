秋の叙勲と褒章の伝達式がう山形市で行われ、受章者に勲章・褒章が手渡されました。



文翔館の議場ホールで行われた伝達式には、秋の叙勲と褒章、危険業務従事者叙勲の受章者、合わせて29人が出席しました。

式では、受章者1人1人の名前が読み上げられ、吉村知事から勲章と褒章がそれぞれ手渡されました。

このうち、旭日双光章を受章した医師の本間清和さん（77）は、2006年から2014年まで元酒田地区医師会十全堂会長を務めました。

市立と県立の2病院の統合再編による日本海総合病院の誕生に尽力。現在も内科胃腸科医として患者と向き合っています。





旭日双光章 本間清和さん（77）「行政や勤務医 開業医地元の様々な組織の方々が同じ気持ちで病院統合に向かっていった。私でなく関わった皆さんに対する受章だと思っている」本間さんは、開業医と病院勤務医との交流の機会を作り、地域医療連携推進法人「日本海ヘルスケアネット」の基礎を築きました。各地で自治体病院の赤字経営が問題化するなか、地域医療の未来にこう提言します。旭日双光章 本間清和さん（77）「若い世代の医師が非常に少ない。これまでの地域医療がどういう形になるか。国の問題として患者に寄り添って経済的な部分も含めて早急に考えてほしい」一方、藍綬褒章を受章した西川町の押野一雄さん（63）です。保険会社の営業マンとして働きながら、消防団で長年活動。2022年からは指導員として団員を率い、現在は西川町消防団副団長を務めています。藍綬褒章 押野一雄さん（63）「地域の人からがんばってるねとかご苦労様とか労いの言葉が力になるのでそれがやっぱりありがたい」伝達式のあと、受章者たちは勲章を身に付けて、晴れやかな表情で記念撮影に臨んでいました。