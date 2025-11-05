柴咲コウ×川口春奈が衝突！ 『スキャンダルイブ』場面写真公開 Netflixでの世界同時配信も決定
柴咲コウが主演する11月19日22時配信のドラマ『スキャンダルイブ』（ABEMA）より、スキャンダルが世に出るまでの“禁断の攻防戦”が垣間見える場面写真が解禁。また、Netflixにて世界同時配信されることも決定した。
【写真】柴咲コウに迫る川口春奈 『スキャンダルイブ』場面写真
本作は、スキャンダルを巡る芸能事務所と週刊誌の“禁断の攻防戦”を描くオリジナル連続ドラマ。一見華やかに見える芸能界の裏側を舞台に、いまだかつて描かれることのなかったスキャンダルの裏側、そして芸能界の深い闇へと切り込んでいく。
主演は柴咲コウ。週刊誌から所属俳優のスキャンダル記事掲載を告げられ、対応に奔走する芸能事務所社長・井岡咲を演じる。咲にスキャンダル記事を突きつける芸能週刊誌記者・平田奏には、柴咲とは初共演となる川口春奈。さらに横山裕、柄本明、ユースケ・サンタマリア、鈴木保奈美らが脇を固める。主題歌には柴咲コウの書き下ろし新曲「Awakening（feat. LITTLE）」が起用され、ドラマの世界観を彩る。
このたび、場面写真3点が解禁された。芸能事務所・Rafale（ラファール）の社長として日々奮闘する咲のもとへ、所属俳優・藤原玖生（浅香航大）のスキャンダルを握った奏が突撃。レコーダーを手に、対応に追われる咲を執拗に追い回す。奏に対し、咲は敵意に満ちた視線を向ける。スキャンダルが世に出るまでの“禁断の攻防戦”がどう展開するのか注目される。
さらに、本作が「ABEMA」と動画配信サービスNetflixで国内同時配信されることが決定。Netflixでは世界同時配信も行われる。
ABEMAオリジナル連続ドラマ『スキャンダルイブ』は、ABEMAにて11月19日22時より毎週無料配信（全6話）。
【写真】柴咲コウに迫る川口春奈 『スキャンダルイブ』場面写真
本作は、スキャンダルを巡る芸能事務所と週刊誌の“禁断の攻防戦”を描くオリジナル連続ドラマ。一見華やかに見える芸能界の裏側を舞台に、いまだかつて描かれることのなかったスキャンダルの裏側、そして芸能界の深い闇へと切り込んでいく。
このたび、場面写真3点が解禁された。芸能事務所・Rafale（ラファール）の社長として日々奮闘する咲のもとへ、所属俳優・藤原玖生（浅香航大）のスキャンダルを握った奏が突撃。レコーダーを手に、対応に追われる咲を執拗に追い回す。奏に対し、咲は敵意に満ちた視線を向ける。スキャンダルが世に出るまでの“禁断の攻防戦”がどう展開するのか注目される。
さらに、本作が「ABEMA」と動画配信サービスNetflixで国内同時配信されることが決定。Netflixでは世界同時配信も行われる。
ABEMAオリジナル連続ドラマ『スキャンダルイブ』は、ABEMAにて11月19日22時より毎週無料配信（全6話）。