¡Ú¹Åç¡Û¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÎÊ¿ÀîÏ¡¤¬¶µ°é¼Â½¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¤Þ¤µ¤«¤ÎÄÌ¹ð¡ÖÀïÎÏ³°¡×²¸»Õ¤ÎÍÁÒ´ÆÆÄ¤«¤é·ã¿ÉºÎÅÀ
¡¡¹Åç¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿ÀçÂæÂç¤ÎÊ¿ÀîÏ¡³°Ìî¼ê¡Ê£²£±¡Ë¤¬£µÆü¡¢¶µ°é¼Â½¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊì¹»¤Î»¥ËÚ¹ñºÝ¾ðÊó¤Ç½é¼ø¶È¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡£´Æü¤«¤é£³½µ´Ö¤Î¶µ°é¼Â½¬¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥µ¥¤¥ó¤òµá¤á¤ëÀ¸ÅÌ¤¬»¦Åþ¤·¤¿¤¿¤á³Ø¹»¤«¤é¥µ¥¤¥ó¶Ø»ßÎá¤¬½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡ÈÊ¿Àî¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡É¤¬´¬¤µ¯¤³¤ëÃæ¡¢£²ÆüÌÜ¤Ç½é¤á¤Æ¶µÃÅ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£ÊÝ·òÂÎ°é¤Î¶µ°÷ÌÈµö¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö°û¼ò¤È·ò¹¯¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë½é¼ø¶È¡£¼«¿È¤ÏÂÎºî¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë°û¼ò¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö¤ª¼ò¤Ï¶ÚÆù¤Ë°¤¤±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤Î¤Ç°û¤Þ¤Ê¤¤¡£¶¯¤¤¿Í¤â¼å¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤¤µ÷Î¥´¶¤Ç¤ª¼ò¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¼ø¶È»þ´Ö¤ò£±£°Ê¬¤Û¤É»Ä¤·¤ÆÍ½Äê¤ÎÆâÍÆ¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡Ö¥«¥ó¥Ú¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤òËº¤ì¤Æ¡¢ºÇ½é¥Æ¥ó¥Ñ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£µÞî±¼ÁÌä¥¿¥¤¥à¤òÀß¤±¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¡×¤ä¡Ö»î¹çÃæ¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¸ÅÌ¤«¤é¤ÎÌä¤¤¤ËÅú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¶µ°÷¤È¤·¤Æ¤Î¡È¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡É¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¡¢¹â¹»»þÂå¤Î²¸»Õ¤Ç¤¢¤ëÍÁÒ²í»Ë´ÆÆÄ¡Ê£µ£¸¡Ë¤â¶µ¤¨»Ò¤Î½é¼ø¶È¤ò¸«³Ø¤·¡¢¡ÖÀïÎÏ³°¤Ç¤¹¤Í¡£¡ØÂç¾æÉ×¤Ã¤¹¡¢Âç¾æÉ×¤Ã¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢Á´Á³½àÈ÷ÉÔÂ¤Ç¤¹¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö¡Ê¹â¹»»þÂå¤Ë¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡Ë¤ß¤ó¤Ê»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤³¤³¤«¤é¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶µ°é¼Â½¬Ãæ¤Ç¤¹¤±¤É¤Á¤ã¤ó¤ÈÎý½¬¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡ÈËÜ¶È¡É¤Ç¤Î³èÌö¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£