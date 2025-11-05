金沢市が進めてきた不登校の児童生徒などに柔軟な学びの機会を提供する「学びの多様化学校」。5日、検討委員会からの答申書が提出されました。



5日に金沢市の野口弘教育長に提出された答申書。



子どもの個性に合わせて、教育課程を柔軟に編成できる「学びの多様化学校」についてです。



金沢市の教育委員会が、不登校の児童と生徒に実施したアンケートでは、学びの多様化学校に対して、小学生では48パーセント、中学生では56パーセントが「通いたい」、「どちらかと言えば通いたい」と答えています。

また、学校に望むこととしては、小学生、中学生共に、自分のペースで登校と勉強ができることが上位を占めています。



この日提出された基本構想では、中学校から優先的に設置し、欠席日数に関わらず自分のペースで取り組むことを希望する児童生徒も対象としています。



また、オンライン授業やバーチャル空間を活用する設備の導入や、伝統文化活動など、金沢らしい教科の新設も盛り込まれました。



学びの多様化学校設置検討委員会・藤平 敦 委員長：

「環境面とかも金沢らしいものとしてまとめて参りました。ただ単に不登校の子が通えるというだけに終わるのではなくて、それが契機となって、すべての小中学校が魅力あるものになるということが最終ゴールではないかなと思っています」



学びの多様化学校の設置については、12月の金沢市議会で諮られる見通しです。