Ｒマドリード（スペイン）が来夏、ブラジル代表ＦＷビニシウス・ジュニオール（２５）を売却する意向であることが５日までに明らかになった。

独大衆紙「ビルト」によると、１０月２６日にホームで行われたエル・クラシコのバルセロナ戦で、ビニシウスは後半２７分にロドリコと交代させられたことに不満を爆発させた。ＳＮＳで感情的なアロンソ監督を批判する投稿をしたことが原因となり、長年、このブラジル代表ＦＷを寵愛してきたペレス会長の逆鱗に触れたという。

クラブ側は直ちにビニシウスに謝罪をさせたが、「アロンソは自分のことをペップ・グアルディオラだと思っている。現時点では”シャビ”にしか過ぎないのに」というビニシウスの発言を引用して、アロンソ監督の指導力に疑問を呈する記事がメディアに掲載されたことで事態が悪化した。

元スペイン代表ＭＦで、レアルでも活躍したアロンソ監督はクラブにとって大きな存在。今夏、切り札的な形で就任させたアロンソ監督を批判したことで、これまでも波紋を呼ぶ存在だったビニシウスに対し、ペレス会長の忍耐は限界を超えたようだ。

一方、２５歳のブラジル代表ＦＷの移籍金は１億５０００万ユーロ（約２６５億５０００万円）。レアルはこの売却益を使ってノルウェー代表ＦＷアーリング・ハーランド獲得を本格化させる方針だという。