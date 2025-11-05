¡Úµð¿Í¡Ûºû¸¶Áà´õ¤¬ÀÐ°æ£²·³´ÆÆÄ¤ÎÇ®·ì»ØÆ³¤Ë´¶¼Õ¡Ö¤Þ¤À¤¤¤±¤ë¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¼¤«¤±¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡µð¿Í¤ÎÀÐ°æÂöÏ¯¿·£²·³´ÆÆÄ¤¬£µÆü¡¢£µÇ¯¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿µð¿Í¤Ç¤Î»ØÆ³¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£
¡¡£´Æü¤Ë£²·³´ÆÆÄ½¢Ç¤¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¡Ê£Çµå¾ì¡Ë¤È¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê£Ç¥¿¥¦¥ó¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç»ÏÆ°¡££Çµå¾ì¤Î¼¼Æâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸áÁ°Îý½¬¡¢¸á¸å¤Ë£Ç¥¿¥¦¥ó¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Þ¤Ç¤ÏÎý½¬¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È´Ñ»¡¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢¥í¥ó¥°¥Æ¥£¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡£´Ç¯ÌÜ¤Îºû¸¶¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤Þ¤À¡Ê¸Â³¦¤ò¡ËÄ¶¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤è¡ª¡×¡Ö¤³¤³¤«¤é½Ð¤·ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤ÈÎÏ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖºÇ¸å¤Î£±µå¤Þ¤ÇÎÏ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ê¤è¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÇ®¤¤¥²¥¤òÈô¤Ð¤·¤Ê¤¬¤é¥È¥¹¾å¤²¡£»ØÆ³½éÆü¤«¤é¡ÈÂöÏ¯Àá¡ÉÁ´³«¤ÇÇ®¤¯Áª¼ê¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¾Áª¼ê¤è¤ê¤âÁá¤¯ÂÇ¤Á½ª¤ï¤Ã¤¿ºû¸¶¤Ï¡¢¤°¤Ã¤¿¤ê¤ÈÅÝ¤ì¹þ¤ß¡¢£µÊ¬¤Û¤Éµ¯¤¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂÎÎÏ¤ò»È¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÎý½¬¤ò½ªÎ»¡£½éÆü¤«¤éÇ®·ì»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿£´Ç¯ÌÜ³°Ìî¼ê¤Ï¡Ö¥¥Ä¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ì¸À°ì¸À¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤´¤È¤Ë¡¢¤Þ¤À¤¤¤±¤ë¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¼¤«¤±¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£