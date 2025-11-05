ナチュラルなのにシャレ見え！！【40・50代】が参考にしたい♡「こなれボブ」

ヘアスタイルを今っぽく見せたい人に人気の「こなれボブ」。ナチュラルな丸みや軽い動きを取り入れることで、髪に立体感と柔らかさが生まれます。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、40・50代におすすめのこなれボブをご紹介。シンプルなのに上品、そしてちょっとおしゃれに見える、そんな絶妙なバランスを叶えてくれそうなスタイルをピックアップします。

こっくりブラウンでつくるふんわりボブ

深みのあるブラウンカラーが上品な短めボブ。レイヤーカットで丸みを出しながら、毛束を重ねるようにふんわりと仕上げています。シルエットに柔らかさがありながらも、程よく締まったフォルムが印象的。落ち着いたトーンのブラウンが、大人の艶と穏やかな華やかさを添えています。

艶ベージュで魅せる柔らかレイヤーボブ

滑らかな質感と艶感が際立つベージュカラーのレイヤーボブ。長めのシルエットにレイヤーを重ねていき、毛先に自然な動きと軽やかさが生まれます。表面の毛束をゆるく動かしながら、丸みを残して仕上げることで、上品かつ立体的に仕上がりました。

清潔感バツグン！ 地毛風カラーのレイヤーボブ

トップとベースの段差を控えめにしたレイヤーボブ。ベースを軽く外ハネにし、トップはストレートのニュアンスでふんわり。自然体でまとまりのある形が、清潔感と上品さを引き立てます。地毛風の柔らかなブラウンも、日常になじむ落ち着いた雰囲気を演出してくれています。

くびれシルエットが映える！ 明るめボブ

先ほどよりも、トップとベースでレングスの差をしっかりつけたレイヤーボブ。くびれを強調することで、首元がすっきりと見えています。明るめの暖色ブラウンが軽やかに映え、外ハネの毛先が動きをプラス。華やかさと柔らかさのバランスが絶妙な、今っぽボブです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kzs_hair様、@kaihatsu_tomoya様、@osm1019様、@kitadani_koujiro様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里