山形県内最大の労働団体である連合山形の定期大会が5日、山形市で開かれ、新しい会長に副会長の渡部貴之さんが選ばれました。



定期大会には連合本部の芳野友子会長らが出席しました。大会では、任期満了に伴い連合山形の会長を退任する舩山整さんがあいさつしました。



連合山形 舩山整前会長「ジェンダー平等の取り組みや地域貢献活動、社会貢献活動など連合の抱える課題は多岐にわたっている。こうした運動が新しい体制でさらに前進するようよろしくお願いしたい」





そして、新しい役員の人事案が提出され、採決の結果、新たな会長にこれまで副会長だった渡部貴之さんが選ばれました。連合山形 渡部貴之新会長「高市政権になって時計の針を逆戻りさせるような動きが顕在化している。県内経済が好循環できる環境づくりに取り組んでいかなければならない」渡部さんは鶴岡市出身で1988年に県庁に入庁後、県職員連合労働組合中央執行委員長などを歴任し、2022年から連合山形副会長と自治労県本部執行委員長を務めています。連合山形 渡部貴之新会長「地方の労働者が元気が出せるように労働運動の面から地域の皆さんにもさまざまな情報発信をしながら地域が元気になるように頑張っていきたい」渡部新会長の任期は再来年11月までの2年間です。