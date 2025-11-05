東根市の小学校で5日、様々なスポーツを体験する授業が行われ、子どもたちが、ボルダリングやパルクールに挑戦しました。



東根小学校で行われたのは、1つの競技に絞らず、複数のスポーツに取り組む「マルチスポーツ」の授業です。

子どもたちに、様々なスポーツを通して、運動への関心を高めてもらおうと、河北町の「日本マルチスポーツ協会」の協力で初めて行われました。

体育館には、ボルダリングやトランポリン、短距離走など6種類のスポーツが体験できるコーナーが用意され、1年生65人がマルチスポーツに挑戦しました。

中でも人気だったのが、障害物を自由に跳び越える「パルクール」。子どもたちは、協会のメンバーの動きを真似しながら、パイプを渡ったり、障害物に見立てた跳び箱を跳び越えたりして楽しんでいました。





児童「（何が楽しかった？）20メートル走」「パルクールが楽しい。色々障害物があっておもしろいから」「（出来るようになりたいことは？）跳び箱8段跳べるようになりたい」日本マルチスポーツ協会 荒木優希 会長「1つの競技だとやる動きが限られるのでけがしやすい。色んな運動をするべき。運動を楽しんでほしいと1番に思う。そこからやりたいスポーツややりたいことがどんどん出来るようなスポーツ環境を提供したい」協会は5日と6日、東根小学校で午後4時から8時までの間に誰でも参加可能なマルチスポーツの体験会を開催します。