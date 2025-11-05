¡Ú²òÀâ¡Û¡ÈÅÜ¤È¤¦¤Î³°¸òÆüÄø¡É½ª¤¨½é¤Î¹ñ²ñÏÀÀïÆÍÆþ¤Î¹â»Ô¼óÁê¡ÄÀ¯¼£¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥ÈŽ¥ÀÄ»³ÏÂ¹°»á¤Ï¤É¤¦¸«¤ë¡©
¡Ê¥¹¥¿¥¸¥ª²òÀâ¡Ë
¡ÊÆÁÁý ¤Ê¤¤¤ë ¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë
½¢Ç¤Ä¾¸å¤«¤é¤Î¡ÈÅÜ¤È¤¦¤Î³°¸òÆüÄø¡É¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¤¤Î¤¦Ž¥4Æü¤«¤é½é¤á¤Æ¤Î¹ñ²ñÏÀÀï¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¹â»Ô¼óÁê¤Î¹ñ²ñÏÀÀïÀÄ»³¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ê¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー À¯¼£¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡ÀÄ»³ ÏÂ¹° »á¡Ë
¤Þ¤µ¤Ë°ÂÁ´±¿Å¾¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ÆÃ¤ËºâÀ¯ÌÌ¤ÇÀÑ¶ËºâÀ¯¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢ÀÖ»ú¹ñºÄ¤ò½Ð¤·¤Æ¤Ç¤â»ÔÃæ¤Ë¤ª¶â¤ò²ó¤¹¤³¤È¤Ç·ÐºÑ¤ò¹¥Å¾¤µ¤»¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¹â»Ô¤µ¤ó¤Î»ÑÀª¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢Àè¤Û¤É¤ÎÅúÊÛ¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÁýÀÇ¤ò¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤Ï¤Ã¤¤êÅú¤¨¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¡Ö½êÆÀ¤ÎÊÉ¡×¤Î°ú¤¾å¤²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤¢¤Þ¤êÌÀ¸À¤Ï¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤éÌîÅÞ¤È¤Î¸ò¾Ä¡¢¤½¤·¤ÆÍ¿ÅÞÆâ¤Ç¤âÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ä¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÀèÁö¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¬°Õ¸«¤ò¸À¤¦¤Î¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿µ½Å»ÑÀª¤¬ÌÜÎ©¤ÄÅúÊÛ¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂåÉ½¼ÁÌä¡¢ÌîÅÞÂ¦¤Î¼ÁÌä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£°ì¤ÄÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ¹¤¯Í¿ÅÞ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¸øÌÀÅÞ¤¬¡¢º£²ó¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÌîÅÞ¤È¤·¤ÆÂåÉ½¼ÁÌä¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÃæ¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡Ê¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー À¯¼£¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡ÀÄ»³ ÏÂ¹° »á¡Ë
¸øÌÀÅÞ¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ë¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤ò¡Ä´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢°ìÊý¤Ç¡¢À¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸·¤·¤¤¼ÁÌä¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¢¤È¡¢²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÄê¿ô¤Îºï¸º¤Ç¤¹¤Í¡£ÆÃ¤ËÈæÎã¤À¤±¤òºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡ÖÌ±¼ç¼çµÁ¤ÎÇË²õ¤À¡×¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¡¢»ä¤â¼èºà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤È¡Ä¸øÌÀÅÞ¤¬¤É¤ó¤É¤ó¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÂÐ·è»ÑÀª¤È¤¤¤¦¤«¸·¤·¤¤»ÑÀª¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î¾õ¶·¤¬º£¸å¤µ¤é¤Ë¶¯¤Þ¤ë¤Î¤«¡Ä¡¢Îã¤¨¤ÐÊäÀµÍ½»»¤Ë»¿À®¤¹¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÀ¯¶É¤Î°ì¤Ä¤Î¸°¤ò°®¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÄÅÀî ¾Í¸ã ¥¢¥ó¥«ー¡Ë
¹â»ÔÆâ³Õ¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½°µÄ±¡¤Ç¤â»²µÄ±¡¤Ç¤â¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À¯ºöÅª¤ËÌîÅÞÂ¦¤È¹ç°Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢ÃúÇ«¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡¢Îã¤¨¤Ð¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï¡¢º£²ó¡¢¶ÌÌÚ¤µ¤ó¡Äº£²ó¤â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê¶ñÂÎÅª¤ÊÄó°Æ·¿¤ÎÂåÉ½¼ÁÌä¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÇË¤µ¤ó¤Î»þ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿À¯ºö¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¾ùÊâ¤ò¤¹¤ë¡Ä¤½¤ó¤Ê¹ñ²ñ±¿±Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤É¤¦¤«¡Ä¤½¤ÎÊÕ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ê¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー À¯¼£¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡ÀÄ»³ ÏÂ¹° »á¡Ë
º£²ó¤Î¹ñ²ñ¤Ï¡¢°Ý¿·¤Î²ñ¤È¤ÎÏ¢Î©¤¬¤¹¤Ç¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Õ³°¶¨ÎÏ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ï¢Î©¤È¤¤¤¦·Á¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¡¢°Ý¿·¤È¹ç°Õ¤·¤¿À¯ºö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À°ìÊý¤Ç¡¢¤Þ¤À¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤â°ìÄêÄøÅÙ¤Ä¤Ê¤®»ß¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡Ä¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¤½¤ÎÄøÅÙ¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤À¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Á°²ó¤Ï¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¤ËÎ©·ûŽ¥¹ñÌ±Ž¥°Ý¿·¡Ä¤ÆÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤ÇÁêÅö¶¨µÄ¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡¢¤Þ¤º°Ý¿·¤¬ºÇ½é¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤â¤Ä¤Ê¤®»ß¤á¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÅúÊÛ¤Î·Á¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»ä¤Ï¸«¤Æ¤È¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÆÁÁý ¤Ê¤¤¤ë ¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î´ÇÈÄÀ¯ºö¤âËÜ³Ê»ØÆ³¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤Î¤¦Ž¥4Æü¡¢·ÐºÑÀ¯ºö¤ò¶¨µÄ¤¹¤ëÆüËÜÀ®Ä¹ÀïÎ¬ËÜÉô¤È³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤Ë´Ø¤¹¤ë³ÕÎ½²ñµÄ¤Î½é²ñ¹ç¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀÄ»³¤µ¤ó¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÆÃ¤Ë³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¡ÄÍÍ¡¹¤Ê²ÝÂê¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËµÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ê¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー À¯¼£¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡ÀÄ»³ ÏÂ¹° »á¡Ë
¡Ö³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¡×¤Ã¤Æ¡Ä¤Ò¤È¤³¤È¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤â¤Ç¤¹¤Í¡¢Èó¾ï¤Ë¤³¤ì¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¼Â¤Ïº®Æ±¤·¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤ÏÃ¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Îã¤¨¤Ð¥ªー¥Ðー¥Äー¥ê¥º¥à¤ÎÂÐºö¤È¤¤¤¦¤Î¤âº£²ó²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Î¹¹Ô¼Ô¤ÎÌäÂê¤È±Ê½»¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¿Í¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¤½¤Î´ÉÍý¤ÎÌäÂê¡£¤µ¤é¤Ë¸À¤¦¤È¡¢°ãË¡¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤¢¤È¡ÄÅÚÃÏ¤äÉÔÆ°»º¤Î¼è¤ê°ú¤¤Î¥ëー¥ë¤Î¸·³Ê²½¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤ÏÁ´¤¯¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿³°¹ñ¿Í¤¬¿Ê¤à¡¢¹Ô¤Íè¤¹¤ëÌäÂê¤È¤Þ¤¿¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀÚ¤êÎ¥¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤ò¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡¢¸Þ·î±«¼°¤Ë³Æ¾ÊÄ£¤¬¾¡¼ê¤ËÂÐºö¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¿ä¿Ê¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡£¤½¤ì¤òº£²ó¡¢¾®ÌîÅÄ¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Ã´ÅöÂç¿Ã¤òºî¤Ã¤Æ°ì¸µ²½¤·¤Æ¡¢¥Èー¥¿¥ë¤ÇÁ´ÂÎÅª¤Ê¿Ê¹Ô¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡Ä¤è¤¦¤ä¤¯¡¢¤¤Î¤¦½é¤á¤Æ²ñµÄ¤¬³«¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¯ºö¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°ì½ï¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡Ä¡¢¤³¤ì¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤Ä´À°¤¬Ç÷¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£