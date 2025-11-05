日向坂46河田陽菜（24）のセカンド写真集「テイクオフ」（11月11日に竹書房から発売）の、封入特典ポストカード全6種のうち1つが公開された。

カジュアルなチェックのシャツに、赤いランジェリーを合わせた、大人っぽい1枚となった。

写真集はすてきな街並みと幸福度の高さでも知られるデンマーク・コペンハーゲンで撮影。グループからの卒業を控える中、貴重なショットやインタビューなどを収めた1冊となる。北欧の地を旅しながら、無防備な笑顔、リラックスした表情、加入当初からは想像もできなかったような大人のドキっとする顔つきまで、等身大の彼女の表情をたっぷりと収録している。

ビーチやプールでのスタイリッシュな水着シーンや、大人びた表情でのランジェリーショットにも挑戦している。アイドルに憧れてオーディションへの参加を決めた日から、日向坂46を卒業することを決めた今、そこからつながる未来予想図までを等身大の言葉で語るロングインタビューも収録する。

河田は17年8月、けやき坂46（ひらがなけやき＝現日向坂46）に二期生として加入。今年9月にグループからの卒業を発表し、11月の全国ツアー東京公演で卒業セレモニーを控えている。