佐藤健、オフ感満載のフライトSHOTにファンうっとり「彼氏と旅行なうすぎてやばい」「最高！！！！」

11月4日、佐藤健がInstagramを更新した。

【写真】「スタイル良」と反響！空港でのオフSHOTを公開

佐藤は、自身のInstagramアカウントにて、キャップとフードをかぶったカジュアルなコーディネート姿で、空港ラウンジでくつろぐ様子や、フライト中の写真を公開した。

この投稿に対し、ファンからは、「ハイスペ芸能人彼氏と旅行なうすぎてやばい」「キャップにフードのスタイルが好きすぎる」「貴重なオフショット」「何でこんなにかっこいいんですか」「スタイル良」「最高！！！！」などの声が集まっている。

現在Netflixにて世界独占配信中の『グラスハート』では、共同エグゼクティブプロデューサーを務めると同時に、4人組バンド・TENBLANKの中心的存在でボーカルの藤谷直季役にて主演を飾った佐藤。

同作の大ヒットを受けて、自身がTENBLANKのメンバーとしてソロでまわるASIAツアー『TENBLANK from “Glass Heart” FAN MEETING - ASIA TOUR feat. Takeru Satoh』を11月1日より台北でスタートした。