飼い主さんとワンコがzoom会議をしてみたら、開始早々にワンコが睡魔に襲われてしまって…？あまりにも平和なミーティングの一部始終にほっこりする人が続出し、投稿は記事執筆時点で2万3000回再生を突破しています。

【動画：『zoom会議』に参加した犬→もはや会社員のような光景】

ワンコとzoom会議をしたら…

Instagramアカウント「mikan_ysm」に投稿されたのは、柴犬の「みかん」ちゃんと飼い主さんがzoom会議をしてみた時の様子です。会議が始まる前、みかんちゃんはパソコンの前に座ってスタンバイしていたのですが、すでに眠そうなお顔をしていたとか。

しかし飼い主さんが「会議始めるよー」と声をかけると、みかんちゃんもしっかりお目目を開けて画面を見てくれたので、ミーティングスタート！

この日の議題は、今月食べたおやつの味について。さっそく飼い主さんは「今月はとりささみチキンミックス味でしたが、どうでしたか？」と意見を聞いてみたそう。

ところが飼い主さんが話している途中から、みかんちゃんのお目目はショボショボ…。まだ会議は始まったばかりだというのに、睡魔に負けそうになっていたとか。

開始早々に寝ちゃった！？

飼い主さんは「眠たそうやな。会議中ですよ～？」とツッコミを入れてみたものの、みかんちゃんの眠気を吹き飛ばすことはできず、ついにほとんどお目目が閉じてしまったそう。なんとか起こそうと、「会議ですよー」と声をかけ続ける飼い主さん。

するとみかんちゃんはお目目を開けながら、なぜかお口もパカッと開けて覚醒！そして何事もなかったかのようなお顔をして、 画面から目をそらしたそうです。

まさかの寝てないフリが可愛い

睡魔に負けて会議を中断させてしまったというのに、申し訳なさそうな様子も見せずにそっぽを向いているみかんちゃん。飼い主さんが「寝てましたよね？」と指摘すると、「は？寝てませんけど？？」と言わんばかりのお顔で画面を見た後で、再び目をそらしたとか。

その後も飼い主さんは「寝てましたよね？」としつこく聞いてみたのですが、みかんちゃんはガン無視。バレバレなのに寝てないフリをするところが、なんだか可愛くて憎めませんね！

この投稿には「可愛すぎる」「なんて幸せなzoom会議」「会議って眠くなりますよね～ｗ」といったコメントが寄せられ、平和で微笑ましい会議の一部始終は多くの人の心をほっこりさせてくれることとなりました。

みかんちゃんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「mikan_ysm」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「mikan_ysm」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。