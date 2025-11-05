陸上自衛隊はクマの捕獲や駆除の対応にあたる市町村や猟友会を支援するための活動を鹿角市で始めました。



5日に担ったのは、捕獲用のおりを運ぶ作業です。



自衛隊に支援を求めることを検討する自治体は、県内25市町村のうち半数程度に上っていて、県は自衛隊と調整を進めることにしています。



災害現場の復旧作業には数々の実績がある、陸上自衛隊・秋田駐屯地。



しかし、5日に始めたのは、クマ被害への対応という、“異例の任務”です。





山粼愛子記者「午前9時30分です。陸上自衛隊秋田駐屯地から車が今続々と出てきています」午前9時半ごろ、隊員を乗せた複数の車両が、駐屯地から次々と出発しました。向かった先は、鹿角市です。ちょうどその頃、県庁前には1台の黒塗りの車が到着しました。後部座席から姿を見せたのは、自衛隊の北東北3県の部隊を統括する第9師団のトップ、松永康則師団長です。自衛官だった鈴木知事との短時間の面会を終えた後は、多くの報道機関が待つ県庁内の一室へ。クマ対応にあたる市町村や猟友会を支援するための活動を、まずは今月末まで行うことに正式に合意したと発表しました。陸上自衛隊第9師団 松永康則師団長「かたちとしてはいわゆる箱わなの輸送・設置、猟友会の皆様の輸送、殺処分したクマの輸送での法的な整理のもとで我々の役割が県との調整結果として今日ありましたので」「例えば12月以降につきましては、その時の状況を踏まえてですね、調整することになるんだろうと」陸上自衛隊の中でも、限られた人数しか持たない階級、「陸将」である松永師団長。陸上自衛隊第9師団 松永康則師団長「我々として少しでもお役に立てるように、本日からいろいろなニーズを踏まえながら活動してまいりたい」自衛隊組織の中でもトップクラスの幹部が意気込みを語った県内での最初の活動は、この約4時間半後に始まりました。土屋弘樹記者「鈴木知事から小泉防衛大臣への派遣の要望から1週間あまり。隊員たちが続々と、鹿角市へ到着しています」鹿角市花輪にある、市の施設を活動拠点にした秋田駐屯地の隊員たち。午後2時ごろ、最初の現場へ出発しました。向かったのは、市内の十和田地区です。土屋弘樹記者「自衛隊による初めての支援活動として、捕獲用のおりの回収する作業が行われています」隊員たちは市の職員や猟友会関係者などと連携し、約30分かけて、すでに設置していたおりを回収する作業にあたりました。このおりの中にクマはいませんでした。次に向かったのは、最初の場所から車で10ほどのところにある果樹園の近くです。「今、捕獲用のおりが自衛隊によって運ばれています」2か所目で行ったのは、1か所目で回収したおりを新たに設置する作業です。ヘルメットを白いカバーで覆っているのが自衛隊員です。上空から撮影した映像からは、4人の隊員がおりを持ち上げトラックの荷台からおろす様子が確認できます。土屋弘樹記者「作業が行われていた場所から、自衛隊の車両が続々と出てきました。初めての支援活動が、今無事に終わったものとみられます」県は今後、大館市や北秋田市、八峰町でも自衛隊が活動する可能性があると説明しています。また、県内25市町村のうち半数ほどの自治体が、自衛隊による支援を求めることを検討していることも明らかにしました。県は、対応可能かどうか、自衛隊と調整を進めることにしています。