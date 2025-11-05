野良猫との出会いとその後のエピソードが心温まると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で18万6000回再生を突破し、「運命的な出会いだね」「これは間違いなく縁」「ほのぼのとして心が和みました」といったコメントが寄せられることとなりました。

野良猫の赤ちゃんを発見

TikTokアカウント「userm1h1nxr0dz」の投稿主さんの家には、柴犬の『たきち』ちゃん、パグの『ゆきち』ちゃん、そして4匹の猫たちが暮らしています。まだゆきちちゃんが家に来る前のある日、たきちちゃんをお散歩に連れていったときのこと。いつもの道の端っこに、なんと1匹の子猫さんがいたそうです。

たきちちゃんは、恐る恐る子猫さんに近づいたといいます。そして、鼻先を合わせてご挨拶。子猫さんはまったく動じることなく、たきちちゃんの行動を観察していたといいます。

たきちちゃんも、可愛らしい子猫さんに興味津々の様子でした。

そして、家族に…

子猫さんのそばに母猫の姿は見られませんでした。どうやら、小さな体でひとり生きている模様…。しかし投稿主さんの家にはすでに3匹の猫さんがいます。投稿主さんは、どうしてあげたらいいのか分からず困り果ててしまいました。

すると、たきちちゃんは、「家族になりたい」と言わんばかりに、その場に腰を下ろしてしまったのです。その顔は真剣そのもの。可愛らしい子猫さんのことを、すっかり気に入ってしまったのかもしれません。

そこで投稿主さんは、意を決して子猫さんを家に迎えることに。名前は「こまち」と「つくし」の2案を紙にかいて、たきちちゃんに選んでもらったそうです。子猫さんの名前は、小町ちゃんに決定しました。

最高の物語に感動の声が続出

それから小町ちゃんは、先住犬や先住猫とすぐに仲良くなったそうです。中でも、最初に小町ちゃんを発見したたきちちゃんの愛は計り知れないものでした。いつでも一緒にいる姿は、まるで本当の兄弟のようだったといいます。

命の恩人であるたきちちゃんに、すっかり懐いている様子の小町ちゃん。頼もしいお兄ちゃんに寄り添ってもらい、これからもスクスク成長することでしょう！！

この投稿には「お世話しているみたいでたのもしい」「幸せな気持ちになりました」「幸せな毎日を過ごしてね」などの温かなコメントが寄せられています。ご家族の賑やかな日常はTikTokアカウント「userm1h1nxr0dz」の他の投稿からチェックすることができます！

