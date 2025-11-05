春場ねぎ『五等分の花嫁』（講談社）の大型コラボイベント「GOTO AKIBA！」が、11月14日（金）から開催される。

【写真】五つ子が秋葉原に 新規描き下ろしイラストを見る

本イベントは春場ねぎによる新規描き下ろしイラストを使用した特別企画を中心に、展示・グッズ・参加型イベント・スタンプラリーなどが展開される、2週間ほどの期間限定イベント。

新規描き下ろしイラストのテーマは「秋葉原に訪れる五つ子」。秋葉原の街並みに現れたのは、特別な装いをまとった五人のヒロインたち。イベントに向かう途中、風に揺れる髪やファッションが歩道に華やかさを添え、すれ違う人々が思わず振り返る――そんな五人の魅力が詰まったワンシーンが描かれている。

企画の1つがアトレ秋葉原とのコラボレーション。館内外が『五等分の花嫁』の装飾になるほか、オリジナルグッズを販売。期間中にアトレ秋葉原1・2の対象ショップでの会計500円（税込）ごとに「キャラカード」がランダムで1枚プレゼントされる。

加えてアトレ秋葉原にて3,000円（税込）以上購入すると、(株)ブシロードの「五等分の花嫁 CARD GAME」にて実際に使用できる「五等分の花嫁 カードゲーム（全5種）」がランダムで１枚プレゼントされる。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）