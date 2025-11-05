

左から：「ファミマル ホット 黒豆香るルイボスティー」「同 ぶどう香るアールグレイティー」「同 アールグレイラテ」

ファミリーマートは、継続して取り組んでいる5つのキーワードのうち「もっと美味しく」、「『あなた』のうれしい」の一環として、アイビーカンパニーが運営する紅茶ブランド「Afternoon Tea」が監修する「ファミマル ホット ぶどう香るアールグレイティー」、「ファミマル ホット 黒豆香るルイボスティー」、「ファミマル ホット アールグレイラテ」の3種類のホット商品を11月11日から全国のファミリーマート約1万6400店で発売する。

「Afternoon Tea」監修のペットボトル飲料は、2021年5月の発売以降、本格的な味わいとスッキリとした飲み口で好評を得ている人気シリーズで、「Afternoon Tea」監修のホット飲料は、昨年の販売でも売上金額前年比117％（2024年10月〜2025年1月実績）と伸長している。

5年目をむかえた今年は、ホット飲料では初となる、秋から冬に旬をむかえる「ぶどう」のフレーバーのアールグレイティーが登場する。スリランカ産ウバ茶葉を40％使用したアールグレイの華やかな味わいに、ほのかな甘さと芳醇なぶどうの香りが広がるフレーバーティーとなっている。

また、昨年に発売し好評を得た「黒豆香るルイボスティー」など、その日の気分やシーンにあわせて優雅なくつろぎ時間を楽しめる3種類をラインアップした。

Afternoon Teaでは、「いろいろな素材との組み合わせが出来るのもお茶ならではの楽しみ方。発売になる3種類は、ベースとなる茶葉の個性を活かしながら、それぞれバランスのいい味わいに仕上げている。中でも、新作『ファミマル ホット ぶどう香るアールグレイティー』は、Afternoon Tea TEAROOMの店舗で長年提案してきている『季節のフルーツ×お茶』の組み合わせとなっている。この季節ならではのお茶時間を楽しんでほしい」とコメントしている。

［小売価格］

ファミマル ホット ぶどう香るアールグレイティー：140円

ファミマル ホット 黒豆香るルイボスティー：130円

ファミマル ホット アールグレイラテ：150円

（すべて税込）

［発売日］11月11日（火）

