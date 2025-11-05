今年もこの季節がやってきました。いよいよ6日に解禁されるズワイガニ漁。

日本海の冬を代表する味覚、楽しみですが、気になるのはその価格。実は近年、手の届きやすい価格になっているんです。

ズワイガニの1キロ当たりの単価は、近年、過去最高だったのが2021年。オスでは8000円を超えましたが、以降は価格が落ち着く傾向にあるんです。

その背景とは、そして、2025年の値段はどのくらいになりそうなのか、取材してきました。

渡邉百音フィールドキャスター「あす解禁のカニ漁に向け、県内の漁船では網やロープなど着々と準備が進めてられています」

カニ漁は、6日午前0時に解禁

金沢港では5日、出漁前最後の点検を行う様子が見られました。

日付が変わる今晩午前0時に操業を始め、6日の夜には金沢と加賀で競りが行われる予定です。

気になるのはその価格。オスの加能ガニでみると近年の最高価格は、2021年の1キロ当たり8653円でしたが、2024年は4297円と半分ほどに。

家計にとってはうれしい限りですが、2025年はどうなるのでしょうか。

JFいしかわ・橋本勝寿理事「おそらく昨年並みの価格。4〜5年前は非常に高かったんですけれども（今年は）ある程度安定して獲れるということ」Q手の届きやすい価格ということ？特に香箱ガニ（メス）は皆さんすごく食べやすい価格で店頭に並ぶかなと思う」

2024年と2023年は、漁獲量が安定していたため値段が下がったとのこと。

漁師たちはカニの資源を守るため、漁獲量を制限するなど工夫して毎年漁を行っているそうです。

さらに橋本さんによりますと、ここ2〜3年の漁では、エサとなるプランクトンも豊富ということで、水揚げが安定し、価格の安定に繋がっていると話してくれました。

新ブランド「一番推し」漁船ごとに1番いいカニを1匹だけ選ぶ

また、2025年は新たなブランドも登場、それが「一番推し」です。

JFいしかわ・橋本勝寿理事「その日操業した中で1番いいカニ、5匹いても1匹だけ。1匹だけにこの九谷焼のタグをつける。船名、つまりどの船が獲ったか、どの船の1番推しかわかるようなたちで（販売する）」

漁師の誇りをかけたブランドガニです。

JFいしかわ・橋本勝寿理事「一年に一回、特別な日に特別な人と『ちょっと頑張って食べようか』というくらいの値段になるのではないかなと」

石川が誇るトップブランド、「輝」や「輝姫」より手が届きやすい値段のブランドガニを想定しているとのこと。

「あの船の1番推しが欲しい！」というような漁師ファンの獲得といった相乗効果にも期待が高まります。