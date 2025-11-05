大関は、来年の干支である「午（うま）」をモチーフに、年末年始の食卓を彩る縁起のよいデザインの「ワンカップミニ大吟醸100ml瓶詰 干支ラベル」を11月17日から期間・数量限定で発売する。

同商品は、毎年好評を得ている、正月気分を盛り上げる限定デザインのワンカップ。100mlという手のひらサイズのため、日本酒初心者の人にも気軽に楽しめる。また、神棚や仏壇にお供えしやすく新年の縁起の良いお酒としても活用できる。また同商品は、商売繁盛の神様・えびす神を祀る神社の総本社であり、大関本社工場と同じ兵庫県西宮市に鎮座する西宮神社に奉納している縁起物でもある。中身は大吟醸ならではの華やかな香りと、キレのある本格的な味わい。新年のハレの日にふさわしい一本となっている。





来年の干支「午」にちなみ、神の使いとされる「白馬」をモチーフにした。「神を乗せて迎える“座”」という意味合いを強める「鞍」を付け、年始に相応しい神聖さを高めている。首飾りでおめでたい正月らしさを表現し、新年にふさわしい縁起の良いモチーフを、可愛らしいタッチで仕上げている。

［小売価格］199円（税込）

［発売日］11月17日（月）

大関＝https://www.ozeki.co.jp