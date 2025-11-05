『kodomoe12月号』（白泉社）が11月4日に発売された。

本号には3つの付録が付属する。1つ目は「ノラネコぐんだん おおきなトート」。サイズは約タテ38×ヨコ37×マチ10cmで、雪だるまにマフラーを巻くノラネコの描き下ろしイラストがデザインされている（イラスト：工藤ノリコ）。

2つ目の付録は、別冊24P絵本「ゆきふるおふろやさん」（中川貴雄／作）。物語の舞台は雪の降るお風呂屋さん。お湯につかっていると、次々と思いがけないお客さんがやってくる。 ペンギンたちに、ハリネズミ……今日はなんだか大賑わい。「次は誰がやってくるんだろう？」と思わずワクワクしてしまう作品となっている。

3つ目の付録は「とじこみ付録 ノラネコぐんだんカレンダー 2026」。B5サイズ・全16ページの壁掛けカレンダーであり、各月ごとに季節の風物を楽しむノラネコたちが登場する。

紙面では聖夜に読みたい絵本を特集する「絵本クリスマス」などを掲載。受精におすすめのコスメアイテムを紹介する「プチプラベストコスメ大賞 2025」特集も掲載される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）