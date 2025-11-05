シャープは、単身世帯におすすめのジャー炊飯器の新製品＜KS−CS05J＞を発売する。

同機は、「自炊を楽しくする、置いて絵になる炊飯器」をコンセプトにした新デザインを採用した。まるみを帯びた外観は、曲線によって、光と影の境目をやわらげ、やわらかい印象を演出。オブジェのように映える、やさしいたたずまいとなっている。操作部は、すっきりした印象と操作のしやすさを両立した。ふたを開けるボタンを天面に配置し、表示部のLEDは使うときだけ浮かび上がる。内部形状は、手入れのしやすさにも配慮。内釜を囲む内部のフレームは、凹凸を少なくし、なめらかで汚れをふき取りやすくした。内釜は、左右に取っ手があり、出し入れや持ち運びが簡単にできる。また、内ぶたは取り外して丸洗い可能なので、清潔に使用できる。

自炊に便利な調理メニューも充実。「パン」に加え、「ゆで野菜」・「ゆで鶏」・「温泉卵」・「ケーキ」の4メニューを新たに搭載した。炊飯メニューも、白米や炊きこみごはんに加え、冷凍してもおいしく食べられる「冷凍用」や、かために炊き上げる「カレー用」を追加した。調理や炊飯のメニューは、本体天面のQRコードを読み取ることで、スマートフォンなどから一覧できる。

［小売価格］オープン価格

［発売日］11月20日（木）

