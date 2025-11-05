峯岸みなみ、夫・てつや＆父親の“顔出し”2ショットに反響「パパイケメンすぎて声出た」「お父さんカッコよすぎませんか！」
元AKB48でタレントの峯岸みなみ（32）が5日、自身のXを更新。峯岸の父親と夫・東海オンエア・てつや（32）、“義父と娘婿”の2ショットを公開した。
【写真】「パパイケメンすぎ」峯岸みなみの若々しい父＆夫・てつやの2ショット
峯岸は「先日、両親が初めて岡崎に遊びに来てくれました」とつづり、てつやと父親が並んだ2ショットをアップ。寒くなってきたタイミングで、父親に東海オンエアのパーカーを贈ったことを伝え、てつやは義父を指差すポーズで写真に登場している。
続けて、「着心地すごくいいみたい！とっても喜んでたよ！」と父親とのほほ笑ましい親子のやり取りを明かした。
貴重な“義父と娘婿”の2ショットに、ファンからは「パパイケメンすぎて声出た てっちゃんもなんか盛れてる」「お父さんイケメンすぎ！」「お父さんカッコよすぎませんか！」「お父さん若い〜！」などと、若々しい父親へのコメントが寄せられている。
