

「Jagabee×SUGAR BUTTER TREE シュガじゃが」

カルビーは、グレープストーンと「Jagabee×SUGAR BUTTER TREE シュガじゃが」を共同開発した。同社の展開するバターシリアルスイーツ専門店「シュガーバターの木」と、「Jagabee」の初のコラボレーション商品で、11月19日から東京駅一番街「東京おかしランド」で先行販売する。

「Jagabee」は、じゃがいもの味わいにこだわり、素材そのまま、皮つきじゃがいもを使用し、独自のカリッサクッホクッとした食感が心地よいスナック菓子。2006年に発売した人気ブランドで、「うすしお味」や「バターしょうゆ味」、食塩不使用の「プレーン」などの定番品がある。

今回、「Jagabee」らしいじゃがいもの味わいをいかしつつ、特別感のある新しい味わいの商品として“甘み系”の方向性に可能性を見出し、人気の東京土産「シュガーバターの木」とのコラボレーションが実現した。

開発にあたっては、「Jagabee」の特徴を保ちながら「シュガーバターの木」のポイントであるバターの芳醇な香りと、砂糖の粒がきらめく見た目も再現できるよう、こだわりの“シュガーバター・スターダスト製法”を用いた。じゃがいもとシュガーバターの味わいは相性抜群で、特別感のある新しいおいしさとなっている。お土産やギフトにもぴったりで、幅広い人々に楽しんでもらいたい商品となっている。

味、香り、食感などじゃがいものおいしさにこだわり、じっくり時間と手間をかけてフライしたカリッサクッホクッとした食感の「Jagabee」。「シュガーバターの木」のおいしさをプラスするためにバター香るうま味のしずくを吹きかけてキラキラ輝く砂糖の粒をまんべんなくまぶした。このこだわりが“シュガーバター・スターダスト製法”。じゃがいもとシュガーバターの味わいは相性抜群となっている。

「シュガーバターの木」らしいブルーに、じゃがいものロゴがインパクト抜群のパッケージデザインとなっている。ブランドのシンボルツリーと「Jagabee」をかけ合わせた遊び心のあるボックスは、東京土産にもぴったりだという。

初のコラボレーションを記念し、「Jagabee×SUGAR BUTTER TREE シュガじゃが」の商品パッケージや、じゃがいもの妖精「ポッタ」をモチーフにした3連アクリルキーホルダーやトートバッグといったグッズも販売する。

［小売価格］

Jagabee×SUGAR BUTTER TREE シュガじゃが：1134円

Jagabee×SUGAR BUTTER TREE シュガじゃが アクリルキーホルダー：500円

Jagabee×SUGAR BUTTER TREE シュガじゃが トートバッグ：600円

（すべて税込）

［発売日］11月19日（水）

カルビー＝https://www.calbee.co.jp

グレープストーン＝https://www.grapestone.co.jp