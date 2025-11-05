岩田剛典、「ミラクルが起きました」大阪での舞台あいさつで生報告 『金髪』東京国際映画祭受賞に喜び
ダンス&ボーカルグループ・三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典が5日、大阪市内で開かれた映画『金髪』（21日公開）の舞台あいさつに登壇。「第38回東京国際映画祭」のコンペティション部門の観客賞に選ばれたことを生報告した。
【全身ショット】カッコイイ…！金髪にオールブラックコーデの岩田剛典
ファンから歓声に迎えられて舞台あいさつに登場した岩田は「一つ良いですか」と切り出し「たった今ですけど、東京国際映画祭コンペティション部門観客賞、受賞いたしました！」「監督がいま、授賞式でトロフィーをもらっています」と報告。「ミラクルが起きました」と喜ぶ岩田に、ファンも大きな拍手で祝福した。
最後のあいさつで「なぜ、自分が式典にいれなかったのだろう」とつぶやき、笑いを誘った。受賞感想を聞かれると「撮影当初はまったくそんなことになるとは思いもしなかった」と振り返り、「ノミネートされること自体、貴重で、この組に参加させていただいてありがたい」と感謝を語った。
また、予期しないサプライズに「きょう発表があるということで、坂下（雄一郎）監督も待機しているというのもリアルタイムでうかがっておりました。観客賞は、皆さんの声が大きかったからこそいただけた賞だと思うんで、一番うれしいです」と笑顔を見せた。
同作は坂下雄一郎監督によるオリジナル脚本作品。日本独特の校則問題や教師の過酷な労働環境、SNSやネット報道の暴走といった社会的テーマを背景に、大人になりきれない主人公が「金髪デモ」を起こす生徒たちに翻ろうされながら、自らがおじさんであることを自覚していく姿を、皮肉と笑いを交えて描く新感覚コメディーとなっている。爽やかで生徒に人気のある教師かと思いきや、実際には年配の同僚教員に囲まれ、職場では「可愛がられる後輩キャラ」が板についてしまった30歳の“どこかイタい”教師を、岩田が演じる。
