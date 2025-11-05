お笑いタレントの餅田コシヒカリさんは11月4日、自身のInstagramを更新。お姫様抱っこされる姿を公開しました。（サムネイル画像出典：餅田コシヒカリさん公式Instagramより）

お笑いタレントの餅田コシヒカリさんは11月4日、自身のInstagramを更新。お姫様抱っこされる姿を公開し、反響を呼んでいます。

「凄く楽しそう」

餅田さんは「DDT 両国 Ultimate Party 2025 みてきました」とつづり、10枚の写真を投稿。「先輩のスーパーササダンゴマシンさんと2shot写真撮らせていただいたの　みなさんお姫様抱っこされていたから私も(100キロ)持ち上げていただいたよ」とあるように、1枚目にプロレスラーのスーパー・ササダンゴ・マシンさんにお姫様抱っこされる姿を載せました。大きな体を軽々と持ち上げています。餅田さんは照れ笑いを浮かべ、どこかうれしそうです。

ファンからは「かわいいね」「素晴らしい！」「凄く楽しそう」「プロレス観戦素敵ですね」などの声が寄せられました。

「自分の下腹に励ましてもらう時間」

10月28日の投稿では「収録前、自分の下腹に励ましてもらう時間」とつづり、ソロショットを公開した餅田さん。おなかを手で抱えるようなポーズをとっています。ファンからは「一瞬、え？？って思っちゃいました」「その仕草もやっぱかわいいです」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)