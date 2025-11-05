去年９月、三川町の住宅に侵入して女性を殺害したとされる男の裁判員裁判はきょう、男への被告人質問が行われました。

【写真を見る】「殴ったあと我に返った」と被告人...弁護側は「過剰防衛に過ぎない」三川町高齢者殺人事件で起訴の男が語ったこととは（山形）

男は「被害者を殴った後我に返った」などと当時について一部記憶があると話しました。

殺人や住居侵入などの６つの罪に問われているのは、三川町横川新田の無職、石川一馬被告（２９）です。

起訴状などによりますと、石川被告は、去年９月２２日の未明に三川町横山の阿部祥子さん（当時９０）の家に侵入し、阿部さんの頭や胸などを殴ったほか、足で踏みつけたり首を絞めつけたりするなどして殺害した罪に問われています。

目的は金品を盗むためだったとされています。

■「酒を飲んでいて記憶がない」

これまでの裁判で石川被告は殺人と住居侵入の罪について、「酒を飲んでいて記憶がない」などと起訴内容を否認していました。

また弁護側は「当時、被害者の家を自分の家と認識していた」「突然誰かに抱きつかれ暴行に至った」として犯行は「過剰防衛に過ぎない」としています。

■「殴ったあと我に返った」

きょうの被告人質問で石川被告は弁護側からの質問に対し、当時について「殴ったあと我に返った」「筋肉の動きから死んだとは考えていなかった」「家を出ようとしたとき他の家と認識して怖くなった」などと話しました。

次の裁判は１２日に行われる予定で、判決は今月２８日に言い渡される予定です。