日本の美術大学や芸術大学に中国人の留学生が殺到している。日本のマンガやアニメといったサブカルチャーに影響を受けた人たちも少なくないが、それだけが理由なのだろうか。日本経済新聞取材班がまとめた『ニッポン華僑100万人時代 新中国勢力の台頭で激変する社会』（KADOKAWA）の一節を紹介する――。（第5回／全5回）

■高田馬場周辺でやたらと目につく「美大の予備校」

東京都新宿区・高田馬場――。とある雑居ビルの部屋のドアを開けると、そこには見たことのない、異様な空間が広がっていた。一瞬、中に入るのもためらうほどだった。空気が明らかに、日本のそれとは違っていたように思う。中をのぞくと、床の上にはたくさんのキャンバスが並べられ、多くの中国の若者が黙々と絵を描き、真剣なまなざしを向けていた。

「中国の若者は、そんなに絵を描くのが好きなのか？ 絵を描くくらいなら、中国にいたってできるだろう？」

中国の若者の間で最近、日本の美大がとても人気だというから、一度はそんな予備校の様子を見ておきたいと立ち寄ってはみたが、当初はそんな思いにしか至らなかった。日本の美大がかつてほどの人気がなくなり、学生の確保に苦労しているとは聞いていた。一方で、そんな美大が今、中国の若者の間でとても人気だというのはやや意外であり、不思議に思っていた。

だが、この高田馬場の周辺を歩くと、やけに最近、中国人向けの大学予備校やら美大コースやら、それらしき看板が目に付くのは確かだった。実際、人気ではあるのだろう。ただ、どんな動機から今の中国の若者が、わざわざ日本にまで来て、高い予備校費用を払って通い、黙々とデッサンに励むのか。

そんなことを思い始めたのは、2024年9月のこと。彼ら、彼女らの「本当の動機」を知ることになったのは、それからしばらく後になってからだった。

■留学生の7割を占める中国人

東京藝術大学245人、武蔵野美術大学462人、多摩美術大学448人、京都芸術大学692人、京都精華大学823人、文化学園大学420人、名古屋芸術大学155人――。

日本全国の美術系大学で今、中国人留学生が急増し、全留学生に占める比率が各校とも軒並み7割程度に達していることが、取材班の調査から分かった。それにしても異常ともいえる人気である。

本当に中国人の留学生は、日本の美大で学ぶことを楽しんでいるのだろうか。高田馬場に行ったあの日の帰り道から続く疑問。やはり背景には何かあるのではないか。そして取材を進めるうち、記者は一つの証言を得た。

「実はこの美大人気、日本の『永住権取得』とつながっているのです」

埼玉県内の中国人向け移住支援を手掛ける、ある女性エージェントは記者にそう明かした。美大人気と永住権――。これが一体、どこでどう結びつくのか。少し言いにくそうにした女性担当者には御礼だけを述べ、背景をじっくり探ろうと記者はまず、美術系の大学が集まる京都へと向かった。

■ポケモンが好きで日本語の勉強ばかりしていた女性

「ずっと日本に憧れがありました。このまま日本に住み続けたいです」

2024年10月、京都市郊外にある私立の京都芸術大学。同大大学院でゲームなどのキャラクターデザインを学ぶ2年生の中国人女子留学生、李雅霖(リーヤリン)さん（28）に、日本に留学した理由をたずねると、すぐにこんな言葉が返ってきた。

李さんは中国南部の中核都市、広東省広州市の出身。両親と10歳年下の弟との4人家族で、いわゆる中流家庭に育った。幼い頃からポケモンなど日本のゲームに夢中になっていたといい、日本への強い憧れから、中学校に入ると、「英語の勉強をしっかりするように言う母には内緒で、日本語の勉強ばかりをしていました」と、李さんは話す。

そんな彼女は中国の大学を卒業後の2019年、いよいよ憧れの日本への留学を決める。だが、運には見放された。東京の語学学校で本格的に日本語を学び始めようとしたところ、まさかの新型コロナウイルスの感染拡大に見舞われた。

李さんは、すぐに帰国を決めざるを得なかった。帰国後、地元の広州市にあるゲーム会社に就職し、イラストを描く仕事に就けたまでは、まだ良かった。だが、とにかく残業が多い会社で、「やることがあまりなくても、なぜか社内にダラダラと残る社員が多く、私も毎朝9時から夜9時までは、仕方なしに会社に残っていました」と、振り返る。

「中国の企業は、本当に生産性が低いと思いました。私にはとても理解できませんでしたね」

■「日本で働く。中国には戻らない」

そんな思いを抱えながら、李さんは約1年間、悶々とした日々を中国で過ごす。だが、彼女はどうしてもあきらめ切れなかった。考えた末、再び日本行きを目指す。そして新型コロナの収束を待ちながら、中国からでもオンラインで受けられた京都芸術大学の大学院試験に見事合格。2023年4月から京都での学生生活をスタートさせた。

「中国にいた頃は、少し考え方がネガティブになっていました。それが日本に来てからは、日本で働きたいという明確な目標ができ、考え方がすっかりポジティブになりました」

李さんは中国で過ごした日々を振り返りながら、目を生き生きと輝かせた。

「私には日本の生活が合っています。自分で描いたゲームキャラクターを将来、世の中に送り出すのが今の夢です」

大学院修了をにらみ、2024年から始めた就活では、日本のゲーム会社ばかりを10社ほど受けたという。その中から、内定をもらった東京のゲーム会社で働くことが決まり、李さんは「ずっと日本で働きたいです。中国に帰ることはもう考えていません」と明かした。

なるほど。ここまでの話なら、世の中にはまあ、そんな中国の若者もいるだろう、で終わってしまう。だが「本題」はやはり、ここからだった。

■優遇される「高度外国人材」

日本に来て、2年余りとまだ日も浅い、李さん。だが、早くも視野に入れているのは日本での「永住権」の取得であると、彼女は明かした。ようやくここで、あの埼玉の移住支援エージェントの女性担当者が口にした、キーワードが登場した。美大人気と永住権の関係である。そして李さんのその後の話と、取材班の調べを重ね合わせると、次から次へと芋づる式に色々なことがわかってきた。

日本政府は第2次安倍政権下の2017年以降、在留資格の大幅な要件緩和に着手した。特に李さんのように、美大でアニメなどを学ぶ留学生には恩恵が大きいものだった。政府は2017年、研究者や経営者などの「高度外国人材」を対象に、永住権の取得申請に必要な日本滞在期間を従来の5年から、一気に1〜3年に短縮した。

さらに、日本の「クールジャパン産業」に寄与するといった理由で、李さんのようにアニメやデザイン分野などに関わる外国人への優遇策も決定。「就労ビザ」取得のハードルを事実上引き下げたほか、高度外国人材への門戸も開いた。

その結果、ゲームやアニメ、デザインといった仕事に日本で就くことができれば、高度外国人材として認められやすくなり「日本永住への近道にもなる」といった認識が広まり、ここから一気に中国人の間で、日本の美大人気に火が付くことになる。

これは明らかに、従来の「高度外国人材」のイメージと中身を変えるものだった。さらにその認定ハードルすら、おおよそ高いものとは言えず、「美大ブーム」に拍車をかける形となる。

■日本の大学さえ出れば高度外国人材になるのはたやすい

外国人の滞在ビザ取得に詳しい神奈川県内のある行政書士も、高度外国人材の認定制度の内情について、こう明かす。

「まず、外国人は日本のどこかの大学さえ卒業すれば、高度外国人材の認定を受けるのは、それほど高いハードルにはならなくなりました。さらに2017年には、日本が決めた『主要128大学』のどこかの大学さえ卒業すれば、ポイント加算される制度も導入されました。つまり、日本の難関大学を卒業しなくても、多くの外国人が高度外国人材に認定されやすくなりました」と説明する。

■本国の両親や家事使用人まで呼び寄せられる

ここから詳しく、高度外国人材の認定ハードルについて見ていきたい。

審査は、学歴（学士、修士、博士など）のほか、職歴年数、年収、年齢、日本語能力など、各項目に割り振られたポイントの合計得点で判断され、合計ポイントが「70点以上」なら高度外国人材に認定される。もし仮に「80点以上」なら、日本滞在開始から最速1年で永住権取得のためのスピード申請が可能となる。

加えて、高度外国人材に認定されれば、配偶者の日本での就労が認められ、その他の条件をクリアすれば両親や家事使用人の帯同まで認められるのが、今の日本の仕組みとなっている。

さらにわかりやすく、具体的な例で見ていきたい。高度外国人材で最も認定例が多いのが「高度専門・技術分野」の人材で、今回はそのケースで考える。

仮に今、日本の神奈川大学の大学院の修士課程を修了し、日本企業で働く中国人男性の呉(ウー)さん、27歳男性がいたとしよう。年収は500万円だ。この場合、彼の「高度外国人材ポイント」は果たして何点になるのか、順番にみていく。

■最速滞在1年で永住権申請ができる日本の「ポイント制度」

まず、呉さんは、日本の大学を出ているので10点を獲得する。さらに卒業した神奈川大学が日本の法務大臣が定める「主要128大学」に入るので、追加で10点を獲得する。また、修士課程修了でもあるため、さらに20点を加算することが可能となる。呉さんの場合、ここまでの学歴だけで、既に40点を獲得する計算になる。次に年齢ポイントだ。若い人ほど獲得ポイントが増える仕組みで、27歳の呉さんの場合は15点を獲得する。

（出典＝『ニッポン華僑100万人時代 新中国勢力の台頭で激変する社会』）

日本語能力でも加算が可能で、日常会話レベルの能力（日本語能力試験N2取得者）があれば、10点を獲得できる。日本の大学を卒業し、日本企業に就職する呉さんならこれも当然獲得できるポイントで、呉さんの得点はここまでで合計65点に達する。

さらに年収も評価ポイントとなる。年収が400万円を超えれば10点を獲得でき、500万円以上なら15点を得られる。年収500万円の呉さんの場合は、15点を獲得することになる。これで呉さんの合計得点は80点に達し、見事、高度外国人材に認定されるというわけだ。おまけに80点以上を獲得しているので、日本滞在開始から最速1年で永住権取得の申請が可能となる。

■中国人留学生にとって日本は「夢の国」

熾烈(しれつ)な競争環境にある中国社会に比べ、いかに日本の「高度外国人材」の認定制度の設計が緩く作られているかは、一目瞭然だ。中国人などからみれば、この制度は非常に魅力的に映る。若くして、日本に留学してどこかの大学にさえ入れれば、永住権取得のチャンスが一気に広がるのだ。中国人留学生にとっては、まさに今の日本は「夢の国」とまで言われている。

日本経済新聞取材班『ニッポン華僑100万人時代 新中国勢力の台頭で激変する社会』（KADOKAWA）

京都芸術大学を卒業した前述の李さんのケースでみても、内定した都内のゲーム会社で何年か働き続ければ、近い将来、高度外国人材として認められ、永住権取得も十分視野に入ってくる。

こうした日本政府の緩和策があり、実際に高度外国人材の認定者数は右肩上がりだ。出入国在留管理庁によると、2015年には3840人だった高度外国人材は、2024年末時点で約7倍の2万8708人に急増した。国籍別でみると、やはり中国人が7割近い1万9228人を占めている。中国人のための支援策ともいえるほどの伸びである。

