新日本プロレスは「ワールドタッグリーグ（ＷＴＬ）」（２０日、東京・後楽園ホールで開幕）の出場全１６チームとブロック分けを発表した。

Ａブロックではエル・デスペラードが狢腟霓有畧仞扈せ覆板彊杰Д織奪阿魴訐。石川の新日本マットへの本格参戦は初となる。ＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬ王者の辻陽太は１０月の両国国技館大会での激闘を経て電撃和解を果たした「バレットクラブ・ウォー・ドッグス（ＷＤ）」のゲイブ・キッドとライバルコンビで出場する。

ＢブロックにはＩＷＧＰタッグ王者の「ノックアウトブラザーズ（Ｋ．Ｏ．Ｂ）」ことＹｕｔｏ―Ｉｃｅ、ＯＳＫＡＲ組がエントリー。昨年覇者の高橋ヒロムは、ＷＤのボスであるデビッド・フィンレーと初タッグを結成。「スーパージュニアタッグリーグ」での外道に引き続いての越境タッグ結成となった。出場チームとブロック分けは以下の通り。

《Ａブロック》

辻＆ゲイブ、デスペラード＆石川、後藤洋央紀＆ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、タイチ＆小島聡、矢野通＆ボルチン・オレッグ、鷹木信悟＆ドリラ・モロニー、ＥＶＩＬ＆ドン・ファレ、高橋裕二郎＆チェーズ・オーエンズ

《Ｂブロック》

Ｉｃｅ＆ＯＳＫＡＲ、フィンレー＆ヒロム、棚橋弘至＆エル・ファンタズモ、海野翔太＆上村優也、ザック・セイバーＪｒ．＆大岩陵平、グレート―Ｏ―カーン＆カラム・ニューマン、成田蓮＆ＳＡＮＡＤＡ、ランス・アーチャー＆アレックス・ゼイン