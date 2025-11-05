ワールドシリーズを連覇したドジャースが４日（日本時間５日）、公式インスタグラムを更新。ロバーツ監督と選手４人が米人気トーク番組「Ｊｉｍｍｙ Ｋｉｍｍｅｌ Ｌｉｖｅ」に出演したことを報告した。

出演したのはロバーツ監督の他、グラスノー、スネル、スミス、キケ・ヘルナンデスの５人。インスタには５ショットやチャンピオントロフィーなどを掲載した。

ファンの笑いを呼んだのはキケのポーズ。５ショットでは手を前に組み、ワンショットでも両手を膝の上に置いて背筋も伸ばして着席している。

パレード後のセレモニーでは放送禁止ワードを連発するなど、陽気なキャラクターで知られるだけにファンからは「キケが礼儀正しく見えるｗ」、「キケの座り方が面白すぎる“いい子にしてるよ〜”って感じ！」、「キケ最高」、「キケありがとう」、「キケあなたがいないとこのチームは退屈ですｗ」などの声が寄せられている。

番組でキケは死闘となったワールドシリーズ・第７戦の九回２死満塁、左翼守備で中堅手・パヘスと交錯して倒れ込んだ場面に言及。打球を追いかけながら「自分の人生の全てを考えていた。４００メートル走をしてるような気分だった」と説明して笑いを誘った。

パヘスが捕球した後、倒れたまま動かなかった理由について「チームメートにダンクされて（ぶつかられて）、俺たちはワールドシリーズを落とした（と思った）。悲しくて動けなかった。そしたら（パヘスに）背中を叩かれて、『大丈夫か？』『捕ったよ』と。俺は『よっしゃー！行こうぜ』って叫んだんだ」と、激しいアクションをまじえて語りスタジオを沸かせていた。