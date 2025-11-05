26年前、名古屋市西区で主婦が殺害された事件で、逮捕された69歳の女が「事件の際に手にけがをした」と話していることが分かりました。

【写真を見る】安福久美子容疑者(69) 見立て通り｢事件の際 手にけがをした｣と話す 通院記録は確認されず… 全国1万か所に掲示されたポスターの撤去始まる 名古屋･西区主婦殺害事件

名古屋市西区の主婦･高羽奈美子さん当時32歳。1999年11月。自宅アパートで刃物で刺され殺害されました。あれからまもなく26年。



（高羽美奈子さんの夫･悟さん）

「やっと捕まりましたね」



高羽さんの夫･悟さんは、事件解決を待ちつづけ、現場の部屋を26年間、ずっと残していました。その理由は…

逮捕時は名古屋市内のスーパーで事務員のアルバイト

（悟さん）

「これが犯人の血ですね」



玄関に残された犯人の血痕。10月31日、これとDNA型が一致する女が逮捕されました。しかし…

（悟さん）

「見れば見るほど、そんなことができるような女性じゃなかったので、いまだに信じられない」



長年探し続けた容疑者は、高校の同級生でした。



高羽さんを殺害した疑いで逮捕されたのは、名古屋市港区の安福久美子容疑者69歳です。

（近所に住む人）

「あんまり会ったことがない」



地域の集まりに参加することはなく、逮捕された際は、名古屋市内のスーパーで事務員のアルバイトをしていたといいます。

喫茶店で「（容疑者に）しくしく泣かれて…」

（悟さん）

「安福容疑者から告白を受けたが応えられなかった。全然連絡先も電話番号も、住んでいる所も知らない」

安福容疑者は高校、大学時代と悟さんに好意を寄せていて、悟さんが通う愛知県豊橋市の大学まで来たことも。



（悟さん）

「女性（安福容疑者）が1人ぽつんと（部活の）練習が終わるのを待っていて。『付き合ってほしい』みたいな依頼だったと思う。『ここじゃあれだから』と喫茶店に行ったと思うが、喫茶店で（安福容疑者に）しくしく泣かれて」

悟さんはこの時も交際を断っていて、約20年後、高校の部活のOB会で再会。そこでは…



（悟さん）

「結婚してバリバリ仕事して頑張っていると自分でアピールするぐらいだから、（印象が）すごく変わったなと思って」

容疑者の似顔絵は「申し訳ないけど似ていなかった」

事件が起きたのは、その5か月後。当時2歳だった息子の航平さんと部屋にいた高羽さん。刃物を持って、突然訪ねてきた安福容疑者に襲われたとみられます。

愛知県警は2020年に犯人の似顔絵を公開。



ほうれい線など顔の特徴をつかんで描かれていますが…

（悟さん）

Q.公開されていた似顔絵と容疑者は似ていた？

「申し訳ないですけど、全く似ていない」

一方、現場に決定的な証拠を残した安福容疑者。逮捕後の取り調べに「毎日不安だった。家族や親族がいるから迷惑をかけられないし、捕まるのが嫌だった」と話しているということです。

「事件の際にけがをした」しかし…通院記録なし

警察は当時の目撃情報などから、容疑者が手にけがをした可能性があるとして情報提供を呼びかけていましたが、安福容疑者は見立ての通り「事件の際に手にけがをした」と話していることが分かりました。



通報されるのを恐れたのか、当時病院で手当てを受けた記録は確認されていないということです。

有力な情報を提供した人に、最大300万円を支払うとして、情報を集めていたこの事件。容疑者逮捕をうけ、全国1万か所に掲示されたポスターの撤去が始まりました。



（西警察署 西粼恭尚署長）

「直接被疑者にあたるものではなかったが、捜査の後押しをしてもらった。引き続き公判廷を見据えた適切な捜査を、捜査本部一丸となって進めていきたい」