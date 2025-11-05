BTS・RM、両親＆妹と一緒に撮った“顔出し”家族写真を公開　おだやかな表情が全員そっくり【PHOTO】

BTSのリーダー、RMが温かみのある家族写真を公開した。

【写真】BTS・RM、京都で“家族SHOT”

RMは11月5日、特別なコメントを添えることなく、家族全員が写った2枚の写真を自身のSNSに投稿した。

公開された写真には、RMをはじめ、両親、そして妹までがそろい、仲睦まじい家族の様子が写っている。

RMはスタイリッシュなスーツを身にまとい、妹は可愛らしいミニスカートにロングヘア姿で登場。優しげな印象の両親は温かいポーズをとり、和やかな雰囲気を演出している。特にRMと妹は瓜二つのビジュアルで、まさに“そっくり兄妹”ぶりを証明した。

また、家族全員がカジュアルなトレーニングウェアをそろえて着こなし、団らんの集合ショットも撮影しており、和やかで愉快な雰囲気を漂わせた。

（写真＝RM Instagram）

RMは最近、慶州（キョンジュ）で開かれた「2025アジア太平洋経済協力会議（APEC）」で文化セッションの基調講演者として登壇。K-POPアーティストがAPEC CEOサミットの舞台に立つのは初めてだった。

この日、RMは「APEC地域の文化創造産業とKカルチャーのソフトパワー（創作者の視点から）」をテーマに、約500人の聴衆を前に約10分間にわたり講演を行った。彼は「創作者の視点から、Kカルチャーがどのように国境を越えて人々の心を動かしてきたのかを語りたい」と述べ、K-POPと韓流が生み出した文化的連帯と包容の意味を伝えた。

RMは講演の冒頭で「私が生まれ育った大韓民国で、APECの主役である皆さんにお会いできて光栄です」と切り出した。そして、今年のAPECで初めて「文化産業」が主要議題として扱われたことについて、「創作者の一人として誇りと期待を感じています」と語った。

（画像＝YTN）演説するRM

さらに「K-POPは単なる音楽ではなく、音楽・ダンス・ビジュアル・ストーリーテリングが融合した“360度パッケージコンテンツ”です。ヒップホップ、R&B、EDMなど欧米の音楽要素を取り入れつつも、韓国固有の美学と情緒を込めてきました」とし、Kカルチャーの特徴を“ビビンバ”にたとえながら、「異なる要素がそれぞれの色を保ちながら一つに調和するとき、新たな価値が生まれる。韓国のアイデンティティを守りつつ、世界の多様性を尊重したからこそ、K-POPは愛されるようになったのです」と強調した。

RMが所属するBTSは、来春にカムバックする予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇RM プロフィール

1994年9月12日生まれ。本名キム・ナムジュン。2013年6月にBTSとしてデビュー。グループ内ではリーダーとメインラッパーを担当しており、英語が堪能な頭脳派。BTSメンバーで最初にBig Hitエンターテインメントに加入したのがRMで、事務所代表のパン・シヒョクは「RMのような子はデビューさせなければいけないと思った。BTSを作ったきっかけは彼だ」とコメントしている。JUNG KOOKも「事務所見学の際にRMのラップに惹かれて事務所に入った」と明かしており、実力とカリスマ性を兼ねそなえた人物といえる。2023年12月に入隊し、2025年6月10日に除隊した。