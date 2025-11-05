RIIZE、“リアルタイムオデッセイ”進行中！新シングル『Fame』のプロモーションが本格始動

RIIZEが新シングル『Fame』のリリースを前に、多彩なコンテンツを通じて世界中のファンと交流する。

【写真】アントン、“タトゥー”チラ見えのムキムキ腕

11月5日午前0時、RIIZEの公式SNSアカウントに新シングル『Fame』の「REALTIME ODYSSEY TIMELINE（リアルタイム・オデッセイ・タイムライン）」が公開された。

これは、新シングルに関連したプロモーションスケジュールをまとめたもので、トラックリストポスター、展示会、ティザーイメージ、ショーケースなど、オンライン・オフラインで実施される多様なイベントやコンテンツの展開を予告している。

（写真＝SMエンターテインメント）

『Fame』はRIIZEの成長過程の“裏側”に焦点を当てた作品で、メンバーたちが熾烈な環境の中で感じる不安や空虚さ、そしてそこから生まれる感情の爆発までを描いた独自のジャンル“エモーショナル・ポップ”の全3曲が収録されている。

さらに、RIIZE公式YouTubeチャンネルでは新オリジナルコンテンツ「pre-alize」が順次公開されている。リスニングセッション、レコーディング現場、ダンス練習など、制作の裏側をリアルに見せる映像が公開され、新シングル『Fame』への期待が一層高まっている。

同時にメンバーたちは、RIIZEの“ODYSSEY”専用インスタグラムアカウントを通じて、ボイスノートやテキストメモ、ビハインドフォトなど、それぞれの個性が表れた“リアルタイム・オデッセイ”の記録を公開している。こうした取り組みにより、新シングルはもちろん、より成長したアーティストとしてのRIIZEにも熱い注目が集まっている。

なお、RIIZEの新シングル『Fame』は、11月24日にリリースされる。

（記事提供＝OSEN）

◇RIIZE プロフィール

SMエンターテインメント所属のボーイズグループ。メンバーはNCT出身のショウタロウ、ソンチャン、公開練習生SM ROOKIES出身のウンソク、非公開練習生のウォンビン、ソヒ、アントンの6人。SMエンターテインメントがNCT以来、7年ぶりに輩出するボーイズグループとしてデビュー前から注目を集めた。グループ名「RIIZE」には、「Rise」（成長する）と「Realize」（実現する）の2つの意味が込められている。2023年9月4日、シングル『Get A Guitar』でデビュー。2023年11月、スンハンが無期限活動中断となり、6人で活動することに。2024年10月11日、WIZARDプロダクションがスンハンのグループ活動復帰を発表したが、同月13日にスンハンの脱退が発表された。