MAZZEL・NAOYA、プライベートでボーイズグループのライブへ「チケットを買って」「3階席の1番奥とかで…」
【モデルプレス＝2025/11/05】8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）のNAOYA（ナオヤ）が、3日放送のテレビ朝日系「MEGUMIママのいるBar」（毎週月曜よる2時17分〜）に出演。ファンとして、プライベートでボーイズグループのライブに行くことを明かした。
“ボーイズグループ戦国時代”と言われるなかで、グループのモチベーションを保つ秘訣について聞かれたNAOYA。すると「僕はやばいって焦るよりかは、（映像を）観すぎて本当にファンになってプライベートでチケットを買ってライブ行ったりとか」とボーイズグループのライブに行くことがあると明かした。
また「勉強じゃなくて好きでいく？」と共演者に尋ねられると「ファンでいく」と返答。「3階席の1番奥とかで『キァァ〜！！』って叫んだりとか」と素でライブを楽しんでいることを明かすと「大好きじゃん」とツッコまれていた。（modelpress編集部）
◆NAOYA、ボーイズグループのガチファンに
◆NAOYA、ボーイズグループライブは「ファンでいく」
