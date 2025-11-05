土屋太鳳、姉・炎伽＆弟・神葉との稽古ショット公開「息ぴったり感」「素敵なきょうだい」と反響
【モデルプレス＝2025/11/05】女優の土屋太鳳が11月4日、自身のInstagramを更新。姉で女優の土屋炎伽と弟で声優の土屋神葉とともに、共演する朗読劇「ぼうけんの星」の練習風景を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】30歳朝ドラ女優「最強ファミリー」3きょうだいでの稽古ショット
炎伽、神葉とともに3きょうだいで創作し、11月8、9日に福岡・九州大学医学部百年講堂で上演される朗読劇「ぼうけんの星」。太鳳は「まだまだ準備することが多いので、ひとまずは今日の稽古の写真を」と練習風景を公開。「いよいよ今週末 オリジナルってこんなに大変なんだなとあらためて実感しつつ、でも大変な中にある自由を見つけながら踏ん張ってます。届きますように」とつづり、3人が台本を持って練習する姿や、ポーズをとっている様子を投稿している。
この投稿に、ファンからは「息ぴったり感」「ますます楽しみ」「きょうだい共演、夢が叶いますね」「素敵なきょうだい」「最強ファミリー」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
