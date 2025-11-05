スバルが「新たな“ガソリン”スポーツカー」を世界初公開！ 「水平対向×4WD」に6速MT搭載で“スバルファン”も大喜び!? “クロストレック”ベースの「Performance-B STI」コンセプトとは

スバルファン歓喜？ 「クロストレック」ベースのSTIモデル

スバルファンには熱心なユーザーが多いイメージがありますが、そんな往年のスバルファンが歓喜しそうなコンセプトモデルが、2025年10月29日に開幕した「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」に参考出展されました。

それが「Performance-B STI concept」と名付けられたハッチバックのスポーツモデルです。

スバルファン歓喜のSTIコンセプトカー「Performance-B STI concept」

【画像】超カッコいい！ これが“スバルファン大歓喜”な「STIスポーツカー」です！ 画像で見る（30枚以上）

この車両は、スバルのパフォーマンスシーンを象徴する内燃機関をベースとしたコンセプトモデルとなっており、現在スバルが所有している有形、無形の資産、つまり”アセット”を柔軟にアレンジして生まれたもの。

そのため、完全にイチから作り上げたコンセプトモデルということではなく、ベースとなっているのは現在スバルが販売している「クロストレック」。

しかし、そこに水平対向ターボエンジンやシンメトリカルAWD、６速マニュアルトランスミッションなどを組み合わせて作られているので、非常に現実感のあるコンセプトモデルとなっているのです。

現在、高性能なスポーツモデルとなると、特別なパワートレインやシャシーなどを用いることが多く、価格帯が高くなってしまいがちですが、既存の技術を組み合わせることで比較的買いやすい価格帯で、スポーツモデルを楽しんでもらいたいという想いもあるようです。

今回、JMSのブースで展示された車両は、あくまでコンセプトモデルかつショーモデルということで、迫力のブリスターフェンダーやエアロパーツなど、かなり派手なものとなっています。

これは担当デザイナーにデザインを一任したところ、結果こうなってしまったということで、制約のない自由な発想から生まれたものとのこと。

あくまでこの車両はコンセプトモデルであり、これを「即市販」するというものではないといいますが、反響の大きさはメーカーの予想の範疇を大きく超えるものであった模様。

スバルの担当者は「反響や期待の大きさに冷や汗をかいています…」と話していたので、この反響によって市販化に拍車がかかる可能性もありそうです。

ちなみにメカニズム的には既存のものを組み合わせていると発表しているものの、車内をチェックしてみるとシフトノブの後方には手引きのパーキングブレーキが備わっています。

もちろん現在販売されているクロストレックには、手引きパーキングブレーキを備えている仕様は存在しません。

これについては「やはりこういうモデルだと、手引きサイドが欲しいでしょうから」（スバル担当者）ということで、かなりユーザーの趣向を把握していることは間違いなく、市販化を強く希望したい１台と言えるでしょう。