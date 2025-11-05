実は隠れモテ男？女子に好かれる「個性的な男」の魅力９パターン
個性的な男性は、実は隠れたモテキャラであるようです。では、どんな「個性」が女子に刺さるのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「隠れモテ？女子にウケる『個性的な男』の魅力」をご紹介します。
【１】「帰国子女」や「ハーフ」などバックボーンが独特である
「考え方が独特で面白い」（20代女性）というように、海外生活の経験があったり、両親のどちらかが外国人だったりすると、多少なりとも思考に個性が生まれるようです。こればかりは選ぶことはできませんが、自分の生い立ちに変わった点はないか、棚卸ししてはいかがでしょうか。
【２】見たこともない「楽器」が演奏できる
「特殊技能がある人は単純に尊敬できる」（20代女性）というように、他人にはない特技を持つことで、女性から「すごい個性があるな」と思われるようです。楽器にこだわる必要はないので、「珍しい」と言われる特技を身につける努力をしましょう。
【３】海外旅行ではなく長期間「放浪」した経験がある
「人生経験が豊富そう！」（20代女性）というように、外国を見て回った経験が、人間的な魅力を高めると考える女性もいるようです。社会人になるとなかなか長い休みは取れないので、学生のうちに時間をやりくりしてはいかがでしょうか。
【４】「黒髪で長髪」という難しい髪型が似合っている
「ベタだけどミステリアスな雰囲気にのまれそうです（笑）」（20代女性）というように、個性的な髪型に対して憧れに似た感情を抱く女性もいるようです。ただし、カッコよく見えなくては意味がないので、やみくもにトライするのはやめたほうがいいでしょう。
【５】珍しい銘柄の「タバコ」や「お酒」を好んで嗜む
「独自のこだわりがある人にはひかれます」（20代女性）というように、一風変わったアイテムを手にするのも、女性の関心を引く助けになりそうです。「なぜそれを好きになったのか」を語れると、人間的な深みも増すのではないでしょうか。
【６】抜群に詳しく語れる「カルチャー」がある
「教養のある人はとにかく会話が面白い」（20代女性）というように、トークを重視する女性にとっては、変わった知識があるということも重要なようです。知識をひけらかすのではなく、初心者でも楽しめるような話ができると、ガッチリ心をつかめるでしょう。
【７】「古着」を取り入れたセンスのいいコーデをする
「個性的な服装の男性には注目してしまう」（10代女性）というように、一癖あるアイテムを自分流に着こなすことができると、女性陣からセンスを認められるようです。お洒落な男友達から手ほどきを受けるのが、古着ファッションをマスターする近道ではないでしょうか。
【８】カメラマンなど「クリエイティブな仕事」に就いている
「才能がある男の人はやっぱりステキ！」（20代女性）というように、クリエイターという仕事に憧れる女性もいるようです。写真や文章、デザインなど、まずは趣味から自分の得意分野を伸ばしていきましょう。
【９】友達はいるけど群れずに「一匹狼」として行動する
「『ぼっち』じゃないけど群れないところにポリシーを感じる」（10代女性）というように、集団のなかにありながら、個人行動ができる男性に魅力を感じる女性は多いようです。一人で食事をしたり、休み時間に本を読んで過ごしたりすると、「一匹狼感」を演出できるのではないでしょうか。
知識や性格、見た目など、「個性」はありとあらゆる部分で感じられるようです。他人と違う部分を前面に押し出すことで、女子にアピールしていきましょう。（小倉志郎）
【１】「帰国子女」や「ハーフ」などバックボーンが独特である
「考え方が独特で面白い」（20代女性）というように、海外生活の経験があったり、両親のどちらかが外国人だったりすると、多少なりとも思考に個性が生まれるようです。こればかりは選ぶことはできませんが、自分の生い立ちに変わった点はないか、棚卸ししてはいかがでしょうか。
「特殊技能がある人は単純に尊敬できる」（20代女性）というように、他人にはない特技を持つことで、女性から「すごい個性があるな」と思われるようです。楽器にこだわる必要はないので、「珍しい」と言われる特技を身につける努力をしましょう。
【３】海外旅行ではなく長期間「放浪」した経験がある
「人生経験が豊富そう！」（20代女性）というように、外国を見て回った経験が、人間的な魅力を高めると考える女性もいるようです。社会人になるとなかなか長い休みは取れないので、学生のうちに時間をやりくりしてはいかがでしょうか。
【４】「黒髪で長髪」という難しい髪型が似合っている
「ベタだけどミステリアスな雰囲気にのまれそうです（笑）」（20代女性）というように、個性的な髪型に対して憧れに似た感情を抱く女性もいるようです。ただし、カッコよく見えなくては意味がないので、やみくもにトライするのはやめたほうがいいでしょう。
【５】珍しい銘柄の「タバコ」や「お酒」を好んで嗜む
「独自のこだわりがある人にはひかれます」（20代女性）というように、一風変わったアイテムを手にするのも、女性の関心を引く助けになりそうです。「なぜそれを好きになったのか」を語れると、人間的な深みも増すのではないでしょうか。
【６】抜群に詳しく語れる「カルチャー」がある
「教養のある人はとにかく会話が面白い」（20代女性）というように、トークを重視する女性にとっては、変わった知識があるということも重要なようです。知識をひけらかすのではなく、初心者でも楽しめるような話ができると、ガッチリ心をつかめるでしょう。
【７】「古着」を取り入れたセンスのいいコーデをする
「個性的な服装の男性には注目してしまう」（10代女性）というように、一癖あるアイテムを自分流に着こなすことができると、女性陣からセンスを認められるようです。お洒落な男友達から手ほどきを受けるのが、古着ファッションをマスターする近道ではないでしょうか。
【８】カメラマンなど「クリエイティブな仕事」に就いている
「才能がある男の人はやっぱりステキ！」（20代女性）というように、クリエイターという仕事に憧れる女性もいるようです。写真や文章、デザインなど、まずは趣味から自分の得意分野を伸ばしていきましょう。
【９】友達はいるけど群れずに「一匹狼」として行動する
「『ぼっち』じゃないけど群れないところにポリシーを感じる」（10代女性）というように、集団のなかにありながら、個人行動ができる男性に魅力を感じる女性は多いようです。一人で食事をしたり、休み時間に本を読んで過ごしたりすると、「一匹狼感」を演出できるのではないでしょうか。
知識や性格、見た目など、「個性」はありとあらゆる部分で感じられるようです。他人と違う部分を前面に押し出すことで、女子にアピールしていきましょう。（小倉志郎）