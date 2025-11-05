日本ハムからドラフト３位で指名された東海大・大塚瑠晏（るあん）内野手が５日、神奈川・平塚市の同校で仮契約を結んだ。契約金６５００万円、年俸１０００万円（金額はいずれも推定）。

仮契約を終えた大塚は「より一層頑張らないとという気持ちになりました」と端正な顔をキリリと引き締めた。スピード感のある軽快な守りを持ち味とする遊撃手だが、日本ハムの二遊間には同じ右投げ左打ちの上川畑、水野に加え新人の山県と競争相手は多い。それでも「自分と似たタイプの選手が多いですが、違ったよさを出していければ。守備では負けたくないです」と言葉を強めた。

色紙にしたためた「一日一生」の文字は東海大相模で指導を受けた門馬敬治監督（現創志学園監督）から授かったもの。「１日１日を大事にしろという意味で、１日１日が勝負です」。新たな舞台へ向けて、勝負の日々が始まった。

◆大塚 瑠晏（おおつか・るあん）２００３年１０月２６日、栃木市出身。２２歳。栃木南小で野球を始め、６年時にヤクルトジュニアでプレー。栃木南中では小山ボーイズに所属し、ジャイアンツカップなど全国大会に出場。東海大相模では２度甲子園に出場し、３年時に主将を務めて春のセンバツで優勝を果たした。東海大では２年春から出場し、侍ジャパン大学日本代表に選ばれた。１７０センチ、７４キロ。右投左打。