ＢＳ ＴＢＳは５日、１２月７日にドラマ「江戸川乱歩原作 名探偵・明智小五郎『怪人二十面相』」の放送を発表した。

２４年９月放送の「江戸川乱歩原作 名探偵・明智小五郎『黒蜥蜴』」に続いての「江戸川乱歩原作」第２弾。昭和４０年頃の雰囲気と現代を織り交ぜた架空の時代に、ある実業家の屋敷から怪人二十面相によって宝石が盗み出されるところから物語が始まる。主演・明智小五郎には前作に続き俳優の船越英一郎。明智と共に美術品の警護に当たる宗像を徳重聡が演じる。

船越は前作の人気ぶりを「令和の文法や撮影技術、ＶＦＸを用いて作られたいわば令和版の”明智小五郎”が受け入れられてほっとしたと同時に、望外な喜びを感じました」と笑顔。撮影を終え「皆さまの期待感と作り手の我々のハードルが高くなり、正直どうしようかと思っていましたが、今までのわかりやすい勧善懲悪ものの中にでてくる悪役とはひと味も二味も違う二十面相が生まれた」と自信をのぞかせ「年を重ねられた人には懐かしい、そして若い方たちには新しい、昭和が満載のドラマになっています。令和によみがえった明智小五郎ｖｓ怪人二十面相をぜひお楽しみください」と呼びかけた。