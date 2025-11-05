

BE:FIRST - I Want You Back / THE FIRST TAKEサムネイル

7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが、５日22時よりプレミア公開されるYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」へ登場。The Jackson 5にリスペクトを込めて制作されたベストアルバム「BE:ST」のリード曲「I Want You Back」を特別バンドアレンジで一発撮りパフォーマンス。

【動画】BE:FIRST「I Want You Back」THE FIRST TAKE

「I Want You Back」はThe Jackson 5「I Want You Back」のリメイクカバーとしてSKY-HIとSunnyがプロデュース。

ファンキーなベースラインやリズミカルなピアノ、ストリングスのアレンジが印象的なオリジナルにリスペクトを込めつつ、“究極のアナログ・コンソール”と称される伝説的機材 Neve 8068 を使用し、生バンドをレコーディング。その音源をサンプリングソースとして取り込み、HIP HOP的に再構築するという徹底したアプローチでトラックを完成させた。オリジナルのサビを引用しながら、BE:FIRST的な解釈で新たに書き下ろした歌詞を加え、スキルフルな歌とラップで表現。消費のスピードが加速するこの時代にあっても、ボーイバンドというアートフォームで音楽を鳴らし続ける理由を示す、リスペクトに満ちた一曲となっている。

YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」では特別バンドアレンジにて「I Want You Back」を一発撮りパフォーマンス。原曲にリスペクトを込めて、楽しさが伝わるBE:FIRSTらしいパフォーマンス。

10月24日(金)に約2年ぶりの登場として公開されたYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」でピアノバージョンで披露した「夢中」は、BE:FIRSTの歌声に絶賛の声が集まり大きな話題を呼んでいる。