走行性能は「非常に優秀」

マツダは、同社初の専用設計EVのプロトタイプテストを開始した。2027年の発売を目指している。

マツダはEV専用プラットフォームを量産車に採用していない、数少ないメーカーの1つだ。



マツダはEV専用プラットフォームの自社開発に踏み切った。

初の市販EVである『MX-30』は内燃機関車『CX-30』のプラットフォームを流用し、新型セダン『6e』とSUV『EZ-60』は中国の合弁パートナーである長安汽車のプラットフォームをベースにしている。

しかし、今後数年間で1.5兆円規模の電動化戦略を推し進めるマツダは、EV専用プラットフォームの開発を独自に進めている。以前にも、2027年にEV専用モデルを発売する計画を発表していた。

マツダの最高技術責任者（CTO）である梅下隆一氏はAUTOCARの取材に対し、代替燃料や新型ハイブリッド・パワートレイン（ロータリーエンジンと電気モーターを組み合わせたPHEVなど）への投資を続ける一方、フル電動モデルが不可欠だと認識しており、次世代EVには専用プラットフォームを採用する方針だと語った。

「当社が設立した電動化事業本部『e-MAZDA』は素晴らしい仕事をしています」と梅下氏は述べた。

「わたしはすでに試作車を運転しましたが、まさに『人馬一体』のクルマだと言えます。これは、クルマとドライバーの調和を目指すマツダのキーコンセプトです。非常に優れた走行性能を備えており、マツダの製品としてふさわしいEVだという自信があります」

梅下氏は、EVプラットフォームの投入において競合他社に遅れを取っていることを認めつつも、既存のMX-30は「優秀なエンジニア、経験豊富なエンジニアが当社に多くいることを示しており、その点で市場に遅れを取っているとは思いません」と述べた。

梅下氏は現在開発中のモデルの詳細については言及を避け、普及モデルとなるか少量生産モデルとなるかはまだ決まっていないと述べた。

「市場と規制次第です。規制が（EV比率の向上を）求めるなら、普及向けのモデルとなります。規制が緩和されれば、生産台数の制約も緩和できます」

マツダは最近、専用EVシリーズの開発コストとリードタイムを大幅に削減する計画を示した。コスト効率の高いシミュレーション研究開発、AI開発ツール、そしてパートナーサプライヤーを活用することで支出削減を目指す。

同社は「ライトアセット戦略」への移行により、同じリソースで生産性を3倍に向上させるとしている。