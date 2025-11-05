大人かわいい♡ウイングから“ミッキー”デザインのナチュラルアップブラ登場

創立50周年を迎えたワコールの人気ブランド「ウイング」から、ディズニーデザインの［ナチュラルアップブラ］が登場しました。日常に“魔法”を添えるように、さりげなく「ミッキーマウス」をあしらったデザインが魅力。ふんわりナチュラルなシルエットを叶える人気シリーズに、大人の女性がときめく上品なかわいさがプラスされています。

ウイング×ミッキーの新デザインが登場

ワコールが展開する「ウイング」は、“生活するからだと会話する”をコンセプトに、快適さとデザイン性を両立するインナーを提案してきました。今回の新作は、ブランド50周年を記念した特別なディズニーデザイン。

人気の［ナチュラルアップブラ］に、ラインタッチとシルエットの2パターンで「ミッキー」を表現。洗練されたミニマルデザインが、大人の日常にさりげないかわいさをプラスします♡

自然なまる胸と快適さを両立するナチュラルアップブラ

希望小売価格：4,290円（税込）～



［ナチュラルアップブラ］は、シリーズ累計出荷枚数180万枚を突破した人気アイテム。ふんわりバストにフィットして、盛りすぎない自然なまるみを演出します。取りはずし可能なパッドでボリューム調整も自在。

今回のディズニーデザインでは、アイボリーやピンクなどの優しい色味を展開し、肌ざわりのよい素材が一日中快適なつけごこちを叶えます。

サイズ：（B～F）65／70／75／80／85（カラー：ベージュ（BE）／グレー（GY）／アイボリー（IV）／ピンク（PI））

※カラーによりサイズ展開は異なります。

ペアで楽しめるショーツもラインナップ♪

希望小売価格：1,980円（税込）

ブラとセットで着けたいショーツも同時展開。ウエストと前裾には伸びのよいテープを使用し、フィット感はありながら締めつけ感のない優しい履き心地です。

バックにはストレッチレースをあしらい、アウターにひびきにくい仕様に。カラーはブラと同じく4色展開で、ペアコーディネートも楽しめます。

サイズ：M／L／LL（カラー：ベージュ（BE）／グレー（GY）／アイボリー（IV）／ピンク（PI））

大人の日常に、ウイング×ミッキーの“さりげない魔法”を♡

50周年を迎えた「ウイング」が贈るディズニーデザインの［ナチュラルアップブラ］は、機能性とデザイン性のバランスが絶妙。

自然なバストラインと快適なつけごこち、そして大人かわいい「ミッキー」のモチーフが、毎日を少し特別にしてくれます。あなたの日常に、ほんのり魔法のエッセンスを添えてみませんか？