日本テレビ系列各局が展開中のキャンペーン、カラダWEEKの特集です。



今年のテーマは、「夢中でカラダを幸せに」。



還暦を目前にして約40年ぶりに、あるスポーツに“夢中で”取り組んだ男性の話題です。



体の痛みよりも充実感が男性の心を満たしました。

■59歳、夢への挑戦

今の仕事に不満はない。



でも、あきらめきれない夢はある。



「歳だから、何ばかやってんのっていう。だけどさ、やらなかった後悔がすごく大きいような気がするんだよね」





■人生でやり残したことはないか…もう一度リングへ

リングに上がるのは実に40年ぶり。挑戦に年齢は関係ない。「きっと今までと違う世界が絶対見えるはずだと思ってますんで」プロレスに魅せられた59歳の挑戦を見つめました。

秋田市東通にある飲食店ザンジバル。



店主の藤田雅己さん59歳です。



藤田さん

「ある日、映画で料理を扱った映画を見た時にこれかなと思って」

「自分が調理場で仕込みしていると映画の主人公になったような、俺もなんかヒーローにはなれなかったけど映画の主人公に一歩近づけたのかなって」



もうひとつ、藤田さんにはかなえたい夢がありました。



病弱だった中学生のころテレビ中継で見た初代タイガーマスク。



少しでも近づきたいと体を鍛えあげ、高校卒業後は自衛隊に入ります。



配属された駐屯地がある北海道でアマチュアプロレス団体に所属し試合に明け暮れました。



当時19歳でした。



ただ、自衛隊の仕事との両立は難しく、半年間にわたる海外での訓練をきっかけにプロレスとの距離は遠のいていきました。



それから約40年、人生でやり残したことはないか。



もう一度、リングに上がりたいと思い続けていた藤田さんはプロレスイベントへの参加を決意しました。

■夢への挑戦を決意した男性の思いと努力

店にはプロレス愛好家も多く訪れます。



常連の1人で、プロレスをこよなく愛する宇野樹さん(24)。



試合をサポートするセコンドを務めてくれることになりました。



しかし、対戦相手は現役の選手です。



藤田さん

「歳だから、何ばかやってんのっていう声が来るのよ、俺やるんだけど、やめろよもう歳なんだからって。だけどさ、やらなかった後悔がすごく大きいような気がするんだよね。あのときやっておけばよかったって。だからやる」

「ロープ上げは絶対やりたいですね」「せめて5分はやりたい（笑）できれば10分くらい」



試合まで残り1か月。



序盤の攻防を左右するとも言われているロックアップ。



得意技のローキック。



どれもひとりでは練習できません。



やれることはなんでもやる。



少しずつ40年前の手ごたえがつかめてきました。

■怖いけど、やるしかない いざ本番へ

そしていよいよ迎えた本番の日。



緊張で一睡もできませんでした。



藤田さん

「立ってる姿が想像できないですね、自分で」

「きっと今までと違う世界が絶対見えるはずだと思ってますんで」「もうやるしかないっす。怖いけど、まじで」



プロレスの魅力を子どもたちにも知ってもらおうと開かれたこのイベント。



見に来てくれた人たちに情けない姿は見せたくない。



制限時間20分の試合が始まりました。



鍛えた技が通じない。



蓄積する痛みと疲労。



それでも最後まで諦めません。



会心の一撃で全ての力を出し切りました。



10分余りにわたって続いた激闘の幕が下りました。

藤田さん

「夢かないました,最高です」

記者

「やってよかったと思いました？」

藤田さん

「もちろん。だけど痛かった。最高です、ありがとうございます！よし、帰ろう」



挑戦することに年齢なんて関係ない。



痛みよりも充実感が藤田さんの心を満たしていました。