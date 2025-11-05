クマによる人への被害を巡っては様々な角度から研究が進められていて、襲われてけがをした人は体の傷に加えて心にも影を落とすことなどがわかっています。



精神面への影響や被害に遭っていない人の心構えを研究者に聞きました。



尚絅学院大学 奥山純子教授

「クマの被害にあった人は、生活する中で、その現場を見るたびに、ちょっと、フラッシュバックというか、嫌な気持ちになる」



宮城県にある尚絅学院大学の奥山純子教授と秋田大学の門廻充侍講師は、クマ被害による精神面への影響などを研究しています。





今年7月、過去最悪の被害だったおととしクマに襲われた人のうち10人から、秋田魁新報社と協力して話を聞き、分析してまとめました。尚絅学院大学 奥山純子教授「山に行かない限り大丈夫だと思ってたっていうのに、突然そういう被害があったっていうことなので、生活、普段の生活に対する安心を失って、まぁこうやって普通の生活をしてても、“もしかしたらクマ”っていうのは非常に恐怖が出てくる。しかもPTSDもというところでかなり負担が大きいと」門廻講師は、現状も踏まえて人の生活圏へのクマの侵入は、被害に遭っていない人の心にも影響を及ぼしていると指摘しました。秋田大学 門廻充侍講師「クマ被害が出ちゃって、多分その秋のアクティビティをやることがやっぱり一人一人のリフレッシュとかそういう気分転換っていうのに大きな…まさに千秋公園散歩するとかそういう何気ないことかもしれないんですけど、そういったものが今クマが出る命の危険があるからってことでかなり制限かかってる」「そういう意味でのストレスとかもたまってるかと思うので、セルフケアを一つ、こう今一度、何ができるかっていうのを考えていただいて、実践していくっていうのは一つその不安を緩和する一つの手段なのかなっていうふうに」また門廻講師はクマへの対応について、統一的な対策の確立や研究が道半ばの社会的課題だと指摘しました。秋田大学 門廻充侍講師「クマ災害に関して考えると、やっぱり今、みんなでより良くしていこうって多分その関係省庁もそうですし、行政の立場もそうですし、これまでクマの生態とかを研究されている専門家の方々も、今一緒にみんなでつくり上げてるところだと思うので」奥山教授は、コロナ禍の混乱を例にあげて、漠然とおそれを抱くのではなく、一人ひとりがクマについて正しく知ることが大切だと強調しました。尚絅学院大学 奥山純子教授「被害に遭った人とか被害に遭わなくてもいろんなおそれをしている。不安になっている人にとっては孤立が一番やっぱり良くなくて、みんなで共有できることがあると割と心が強くなるっていうのはあるので、被害者の声っていうのを、あんなね、こんな時期に山に行くから悪いんだとか、あそこにはクマ出るって知ってるのに行くから悪いんだっていう特別例ではなくて、普通の人の普通の生活の中の被害として社会全体の課題として共有していただく」♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢クマについての知識や対策は県や市町村のホームページなどを通して確認することができます。奥山教授と門廻講師は、一人ひとりがクマをよく知って、力を合わせて被害が相次ぐ異常事態を乗り越えることが大切だと話していました。