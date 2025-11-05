『君がトクベツ』“皇太”大橋和也がスーツ姿で“さほ子”畑芽育の母親にあいさつへ 次回“史上最大のトラブル”発生か!?
畑芽育×大橋和也がW主演を務める“うぶキュン”ラブコメディ『君がトクベツ』（MBS・TBS系／毎週火曜1時28分）。11月4日（火）に放送された第8話は、国民的アイドル・叶翔（木村慧人）と、人気女優・えみか（矢吹奈子）の恋が、ついに成就！ SNS上では、「おめでとう」と祝福の声が集まった。一方、皇太（大橋和也）はさほ子（畑芽育）の母親と対面する。（文＝菜本かな） ※本記事はネタバレを含みます。ご注意ください。
【写真】さほ子（畑芽育）を見つめる皇太（大橋和也）の視線にキュン！（第8話場面写真）
■奥手2人の恋が決着！
「これぞ、令和のドラマヒロイン…！」と言いたくなるえみかの姿がカッコ良かった。えみかからの気持ちに確信が持てず、なかなか一歩踏みだすことができなかった叶翔。どちらも奥手なだけに、「この2人、いつまでも平行線のままなのでは…？」と心配になったこともあったが、先に勇気を出して想いを伝えたのは、えみかだった。
正直、えみかは“推し”のそばにいたら嫌なタイプの共演者だ。叶翔に会うために芸能界入りをして、共演している時も恋を成就させるきっかけを探している。仕事をしっかりやり遂げるタイプではあるけれど、“アイドルの共演相手”としてはプロ意識が欠けているようにも思う。ただ、1人の女性としてはめちゃくちゃカッコイイ！
「かぼちゃの馬車もガラスの靴も、必要ないの。私が迎えに行ってあげる」。この言葉のとおり、えみかは“叶翔くんの隣に並べるトクベツな子”になるために努力を重ねてきた。最初の関係値は、俳優とファン。しかし、えみかは芸能界入りを果たし自分で叶翔との“縁”を作ったのだ。そして、仕事で彼に認められるどころか、逆にリスペクトされるほどの国民的女優になった。
2人が共演するドラマのクランクアップ時に、叶翔への想いを明かしたえみか。現実的に考えると、「これって、ありなの…？」「関係者が漏らしたら大スクープになるのでは…？」とちょっぴり心配になってしまうシーンだったが、それは置いておきつつ、「まじ、ダセェ。今日こそ、自分から告白するはずだったのに」と言う叶翔に、「王子様は、自分で迎えに行く派だから」と返すえみかに惚れ惚れした。
■皇太のあいさつは予想外の展開に
先週のコラムで、晴（山中柔太朗）のことを“悪魔”呼ばわりしてしまって、本当にごめんなさいと謝りたい。叶翔が「えみかちゃんと付き合うことになりました！」と報告した時、「まだ安心するのは早いと思うけど？」と煽りながらも、「っていうのは、冗談。負けは認めるよ」とあっさり引き下がった晴。ドロドロ展開を好むタイプに見えていたけど、めちゃくちゃさっぱりしている！
さらに、「けど、まだ諦めたわけじゃないから」と付け加えたのは、叶翔を安心させないようにするため。「いつでも受けて立つよ」という叶翔の返しを聞き、ほっとしたように微笑んだ姿を見て、晴は叶翔に発破をかけるために、わざと嫌われ役を買って出ていたのだと確信した。
ちなみに、叶翔とえみかの恋のキューピットは、叶翔に告白をするように仕向けたさほ子だ。しかし、裏のキューピットは、晴だったのでは？と思う。
第8話のラストは、皇太がスーツを着てさほ子の家にやってきた。お母さんにあいさつがしたいと言うから、「えっ、もしかして結婚!?」と思ったが、LiKE LEGEND（以下、ライクレ）のデビュー7周年を記念したアニバーサリーツアーに、さほ子を調理スタッフとして同行させてほしいというお願いだった…。まったく、皇太には意表をつかれてばかりだ。SNS上でも、「え、スーツ着て調理担当？ こうたのおちwwwww」「スーツ着て挨拶って何かと思ったらツアーに同行してほしいってなんだそれ」と視聴者からツッコミの声が上がっていた。
次週放送の第9話では、ライクレの周年ライブの舞台裏が描かれる。予告によると、フィナーレ直前に“史上最大のトラブル”が巻き起こるようで…。どうなる、皇太！ どうなる、さほ子！
■奥手2人の恋が決着！
「これぞ、令和のドラマヒロイン…！」と言いたくなるえみかの姿がカッコ良かった。えみかからの気持ちに確信が持てず、なかなか一歩踏みだすことができなかった叶翔。どちらも奥手なだけに、「この2人、いつまでも平行線のままなのでは…？」と心配になったこともあったが、先に勇気を出して想いを伝えたのは、えみかだった。
正直、えみかは“推し”のそばにいたら嫌なタイプの共演者だ。叶翔に会うために芸能界入りをして、共演している時も恋を成就させるきっかけを探している。仕事をしっかりやり遂げるタイプではあるけれど、“アイドルの共演相手”としてはプロ意識が欠けているようにも思う。ただ、1人の女性としてはめちゃくちゃカッコイイ！
「かぼちゃの馬車もガラスの靴も、必要ないの。私が迎えに行ってあげる」。この言葉のとおり、えみかは“叶翔くんの隣に並べるトクベツな子”になるために努力を重ねてきた。最初の関係値は、俳優とファン。しかし、えみかは芸能界入りを果たし自分で叶翔との“縁”を作ったのだ。そして、仕事で彼に認められるどころか、逆にリスペクトされるほどの国民的女優になった。
2人が共演するドラマのクランクアップ時に、叶翔への想いを明かしたえみか。現実的に考えると、「これって、ありなの…？」「関係者が漏らしたら大スクープになるのでは…？」とちょっぴり心配になってしまうシーンだったが、それは置いておきつつ、「まじ、ダセェ。今日こそ、自分から告白するはずだったのに」と言う叶翔に、「王子様は、自分で迎えに行く派だから」と返すえみかに惚れ惚れした。
■皇太のあいさつは予想外の展開に
先週のコラムで、晴（山中柔太朗）のことを“悪魔”呼ばわりしてしまって、本当にごめんなさいと謝りたい。叶翔が「えみかちゃんと付き合うことになりました！」と報告した時、「まだ安心するのは早いと思うけど？」と煽りながらも、「っていうのは、冗談。負けは認めるよ」とあっさり引き下がった晴。ドロドロ展開を好むタイプに見えていたけど、めちゃくちゃさっぱりしている！
さらに、「けど、まだ諦めたわけじゃないから」と付け加えたのは、叶翔を安心させないようにするため。「いつでも受けて立つよ」という叶翔の返しを聞き、ほっとしたように微笑んだ姿を見て、晴は叶翔に発破をかけるために、わざと嫌われ役を買って出ていたのだと確信した。
ちなみに、叶翔とえみかの恋のキューピットは、叶翔に告白をするように仕向けたさほ子だ。しかし、裏のキューピットは、晴だったのでは？と思う。
第8話のラストは、皇太がスーツを着てさほ子の家にやってきた。お母さんにあいさつがしたいと言うから、「えっ、もしかして結婚!?」と思ったが、LiKE LEGEND（以下、ライクレ）のデビュー7周年を記念したアニバーサリーツアーに、さほ子を調理スタッフとして同行させてほしいというお願いだった…。まったく、皇太には意表をつかれてばかりだ。SNS上でも、「え、スーツ着て調理担当？ こうたのおちwwwww」「スーツ着て挨拶って何かと思ったらツアーに同行してほしいってなんだそれ」と視聴者からツッコミの声が上がっていた。
次週放送の第9話では、ライクレの周年ライブの舞台裏が描かれる。予告によると、フィナーレ直前に“史上最大のトラブル”が巻き起こるようで…。どうなる、皇太！ どうなる、さほ子！