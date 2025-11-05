吉本興業所属のお笑いコンビ「からし蓮根」（伊織ラッキー、青空）が、自身のYouTubeチャンネル「からし蓮根のからし詰めたろか」で、青空の故郷でもある熊本県小国町の旅館「小杉庵」の滞在レビュー動画を公開した。

旅館の四つの風呂全てが「源泉かけ流し」。貸し切り可能な岩風呂では、14年前の学生時代、旅館の近くに友人らと泊まりにきたエピソードを回想した。別の露天風呂ではラムネで乾杯。肌がツルツルになることも確認した。

夕食では、熊本名物の馬刺しや桜エビのグラタン、うどん入り茶碗蒸しの「小田巻き蒸し」、サワラの塩焼きなど、地元食材を生かした料理が並んだ。伊織ラッキーは苦手という「からしれんこん」をキャンセルした。真っ白な牛脂を使用したすき焼きは、弱火で肉に味が染み込むように調理する課程も紹介された。

青空は「地元にこんな素晴らしい場所があったとは！」と驚き、旅館の質の高さを「生態系が変わる」とユーモアを交えて表現した。伊織は「最高の宿で最高の食事と温泉でした！」とコメントした。

旅館のサイトはhttps://kosugian.net/onsen/