「美人すぎる空手選手」で話題に…

2020年東京オリンピックの空手女子61キロ超級日本代表で、昨年引退した植草歩さんがテレビ番組に出演。現在の姿にネットが騒然とした。

植草さんは、4日放送のバラエティ番組「踊る！さんま御殿！！」(日本テレビ)の2時間スペシャル「秋の爆笑！さんま御殿！！健康オタクvs甘やかし 独自の健康法で大激論祭」に出演。現在はプラスサイズモデルとして活動していることを報告した。

東京オリンピックでは金メダル候補として追い込まれ心が壊れたことを明かし、現役を引退した今は、食べている時が幸せと話した。また、この日は気合を入れるため「高菜明太マヨ牛丼(ご飯大盛・肉3倍)」と「牛カレー大盛」を食べてきたことも明かした。 SNSでは「だいぶ貫禄が出ましたね...」「現役空手選手の時と違いすぎて 誰？って思っちゃった」「別人になっていて驚いた」「 空手チャンピオンだった頃『美人すぎる空手選手』として話題になったから知ってたが プラスサイズモデルに転身したのは知らなかった」「可愛い」「惚れました！応援してます」とコメントが寄せられた。