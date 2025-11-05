三之丞は牛乳屋に仕事を求めて…

NHK連続テレビ小説「ばけばけ」は6日、第6週「ドコ、モ、ジゴク。」の第29回が放送される。

物乞いとなったタエ（北川景子）を見かけてしまったトキ（郄石あかり）だったが、声をかけることができず逃げ帰る。その夜、ヘブン（トミー・バストウ）の女中が決まらず焦る錦織（吉沢亮）が、再びトキを訪ねるのだった。

そんなある日、司之介（岡部たかし）が働く牛乳屋に、三之丞（板垣李光人）が仕事を求めて訪ねてくる。その様子を司之介から聞いて、タエと三之丞を心配する松野家だが、トキはタエのことを告げずにいた。

三之丞とタエはどんな暮らしをしてきたのだろうか。2人だけのシーンもある。

物語は小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)とその妻・セツがモデル。明治時代の島根・松江を舞台に、怪談を愛する没落士族の娘・トキ(郄石)と、異国から来た英語教師、レフカダ・ヘブン(バストウ)の心の交流と夫婦としての歩みを描く。

みすぼらしい姿のタエ（北川景子）と三之丞（板垣李光人）

「ばけばけ」より(C)NHK

「ばけばけ」は全25週125回。作・ふじきみつ彦、音楽・牛尾憲輔、主題歌・ハンバート ハンバート「笑ったり転んだり」。NHK総合(毎週月〜土曜午前8時から)などで放送中。NHK ONEで見逃し配信も視聴できる。