渡辺美奈代、GUのミニスカ合わせた“50代コーデ”に反響「大人ミニコーデの見本」「かっこよく可愛い」「黒コーデ素敵です」
元・おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が4日、自身のSNSを更新。「#50代コーデ」のハッシュタグとともに、ファストファッションのアイテムを使ったこの日の私服を披露した。
【写真】「大人ミニコーデの見本」「かっこよく可愛い」GUやZARAアイテムを使った渡辺美奈代のオールブラックコーデ
「本日のお洋服 ブラックコーデ」とつづり、全身ショットなどの写真をアップ。ミニ丈のスカートにロングブーツ、ジャケットをあわせた上品な着こなしで、セーターはZARA、スカートはGUのアイテムであることを明かしている。
コメント欄には「黒コーデ素敵です」「お似合いです」「かっこよく可愛い」「ミニスカートが可愛い」「大人ミニコーデの見本 スタイル良くて素敵」など、さまざまな反響が寄せられている。
