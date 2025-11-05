鈴木奈々、まるで“モデルルーム” 整理整頓された自宅キッチンを紹介「キッチン綺麗ね〜」「料理するのがもったいない」
モデルでタレントの鈴木奈々（37）が5日、自身のインスタグラムを更新。ホワイトカラーで統一された清潔感あふれる自宅キッチンを公開した。
【写真】「モデルルームのキッチンみたい」鈴木奈々の広々とした自宅キッチン
鈴木は「キッチン掃除して気持ちもスッキリ キッチンはタカラスタンダードです！掃除しやすくてオススメ お昼は焼きそばにしました 目玉焼き載せたよー」とつづり、真っ白なキッチンを披露している。
壁に合わせて引き出しや換気扇のカラーまで白で統一してあり、調味料など料理道具が片付けられている洗練されたキッチンとなっていた。
整理整頓された自宅の一部に、ファンからは「登りつめましたね〜キッチン綺麗ね〜」「モデルルームのキッチンみたいだね」「料理するのがもったいないくらい綺麗なキッチン」「広々としてるキッチンだ」などのコメントが集まっている。
