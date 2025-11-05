杉山愛、夫と“顔出し”2ショットで15回目の結婚記念日を報告「素敵な旦那様」「ナイススマイル」「理想の夫婦」
元プロテニスプレーヤーで、現在はタレントなど多方面で活躍する杉山愛（50）が3日、自身のインスタグラムを更新。夫との“顔出し”2ショット写真を添え、15回目の結婚記念日を報告した。
【写真】「素敵な旦那様」「ナイススマイル」夫との“顔出し”2ショット披露の杉山愛
杉山は「本日 結婚記念日をを迎え15年目に突入」(原文ママ)と書き出し、若いころから現在に至るまでの、夫婦2ショット写真を複数枚アップ。「写真を見返してみると互いにいい感じに歳を重ねてる」「ゴルフを通じて出逢い家族も増えてこんな素敵な時間が待っているとは、、14年前の私は想像もできませんでした」と振り返った。
さらに、「最近はツーショットも減って子どもとの写真ばかりですが互いを想い合う気持ちを忘れずに1日1日を過ごしていきたいと思います」と抱負をつづるとともに、「こんなに想ってくれる人 どこ探してもいないだろうなぁ24/7ありがとう」と夫への感謝も記した。
どの写真も夫婦ともに満面の笑みを見せており、コメント欄には「素敵な旦那様」「笑顔が素敵なおふたり」「ナイススマイル」「いつも笑顔のお2人」「いつも仲良し」「最高に素敵なご夫婦」「理想の夫婦」「笑顔最強」などの声が寄せられている。
杉山は2011年11月、6歳年下の走さんと結婚。15年7月に長男、21年7月に長女が誕生している。
